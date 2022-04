FC Nantes, RC Lens – Mercato : les deux clubs ont raté un goleador d'exception cet hiver

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Cité au FC Nantes et au RC Lens alors qu'il évoluait encore en Norvège à Sarpsbourg, Ibrahima Koné (22 ans) a finalement fait le choix de rejoindre le FC Lorient. Un investissement que les Merlus ne regrettent pas aujourd'hui.

Revenu de la CAN avec le Mali, l'attaquant a déjà inscrit 5 buts en 9 matchs pour sa nouvelle équipe, le tout en seulement 3 titularisations. Principal bourreau de l'ASSE vendredi soir (6-2, doublé), Koné affiche également une précision chirurgical qui en fait le buteur le plus redoutable de France.

En effet, comme le rapporte le Télégramme, Ibrahima Koné a cadré 78% de ses tentatives (9 tirs) et fait mieux que tous les meilleurs buteurs de Ligue 1. Le Lorientais devance Wissam Ben Yedder (AS Monaco, 62%, 18 buts sur 29 tirs cadrés), Martin Terrier (Stade Rennais, 46 %, 17 sur 37), Jonathan David (LOSC, 43 %, 13 sur 30), Kylian Mbappé (PSG, 43 %, 17 sur 44) et Gaëtan Laborde (Stade Rennais, 36 %, 14 sur 39). De quoi laisser des regrets aux Canaris et aux Sang et Or ?

Koné, un tueur a débarqué en L1 Cet hiver, le FC Nantes et le RC Lens ont songé à Ibrahima Koné, lequel a finalement rejoint le FC Lorient. Les Canaris et les Sang et Or peuvent nourrir des regrets vu les débuts étonnants du Malien, l'attaquant le plus précis de L1.

Alexandre Corboz

Rédacteur