FC Nantes, RC Lens, Stade de Reims – INFO BUT ! Mercato : le point sur le dossier Ripart

Auteur d'une belle saison malgré la relégation du Nîmes Olympique (11 buts en L1), Renaud Ripart (28 ans) intéresse beaucoup de formations de l'élite. Comme révélé par un média gardois, le polyvalent milieu des Crocos plait à de nombreux clubs comme le FC Nantes, le RC Lens, le FC Metz, le Stade de Reims ou encore le RC Strasbourg. L'ESTAC serait également sur les rangs.

Pour autant, et selon nos informations, aucune offre ferme n'est encore tombée concernant le capitaine nîmois. La raison ? Quasiment tous les clubs attendent leur passage devant la DNCG pour ficeler leurs budgets 2021-22 et peu ont aujourd'hui la lattitude pour racheter les deux années de contrat restantes à Renaud Ripart (2023).

Certains rêvent d'un Ripart à 0€ cet été

L'autre raison à cet attentisme est la situation du Nîmes Olympique. A l'issue de la relégation, le président et actionnaire des Crocos Rani Assaf avait annoncé son départ suite à un conflit avec l'association, titulaire du numéro d'affiliation du club. Une décision sur laquelle l'homme d'affaires est finalement revenu une semaine plus tard.

Beaucoup de clubs de l'élite attendent d'abord de connaître la décision de la DNCG par rapport au Nîmes Olympique. Certains espérant encore un coup de sang de Rani Assaf et une rétrogradation en National 3 des Crocos pour récupérer Renaud Ripart libre et sans indemnités de transfert. Ce scénario catastrophe d'un dépôt de bilan du NO n'est toutefois pas la tendance actuellement, le directeur sportif du club Reda Hammache étant déjà au travail dans la préparation d'une saison en Ligue 2.