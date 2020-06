FC Nantes, RC Lens, Stade Rennais : Haise est coincé entre Gourcuff et Stéphan

true

Entraîneur du RC Lens depuis début 2020, Franck Haise va devoir confirmer ses bonnes dispositions en L1… où ses sources d’inspiration sont multiples.

Le RC Lens n’est pas la formation la moins active sur ce mercato. Depuis plusieurs semaines, le club artésien se démène pour essayer de conclure plusieurs pistes alléchantes sur le papier. On pense à Adrian Grbic (Clermont), Gaël Kakuta (SC Amiens) ou encore Azor Matusiwa (Groningue).

Franck Haise a établi un premier point très concret sur ses envies de l’été. « On en cherche quatre pour renforcer chaque ligne : un défenseur central, un milieu défensif à profil relayeur, un milieu plus créatif et un attaquant au profil complet », affirme le coach des Sang et Or dans L’Équipe. Si l’ancien entraîneur de la réserve du RC Lens veut un effectif riche, c’est parce qu’il aimerait s’inspirer le plus possible de certains entraîneurs qui lui ont déjà montré la marche à suivre.

Gourcuff inspire Haise, qu’il a côtoyé en 2013 à Lorient

« Le formateur que j’avais à seize ans, Daniel Zorzetto, m’a inspiré. Il avait un sens humain et était toujours en recherche de progression des joueurs avec du plaisir. Je n’ai pas de modèle mais j’écoute, je lis, a-t-il poursuivi. Guardiola, Klopp, Suaudeau, Gourcuff. Je me réjouis de voir Julien Stéphan réussir. C’est inspirant. » Pour la petite anecdote, Haise a côtoyé l’actuel entraîneur du FC Nantes en 2013 au FC Lorient…