FC Nantes, RC Lens : un ancien des 2 clubs entame une nouvelle carrière

On était sans nouvelles d'Antoine Sibierski depuis son éphémère expérience de directeur sportif en 2012-13. L'ancien milieu défensif avait cédé sa place après le retour aux affaires de Gervais Martel. Auparavant, il s'était fait connaître comme joueur dans les années 90-2000, remportant deux Coupes de France avec le FC Nantes (1999, 2000) et perdant de peu le titre de champion avec Lens en 2002. Après ses années canaries (1998-2000) et artésiennes (2000-03), il avait mis le cap sur l'Angleterre, jouant notamment à Manchester City (2003-06) avant que le City Group n'en fasse le géant que l'on connaît.

En juin, il aura sa licence pour officier en L1 et en L2

Après avoir raccroché les crampons, Antoine Sibierski s'est également essayé à la carrière d'agent. Mais il vise désormais celle d'entraîneur. Il vient en effet d'être nommé adjoint d'Olivier Saragaglia à Châteauroux. La Berrichonne, avant-dernière de National 1, assure que le Lillois de naissance sera titulaire de la licence UEFA Pro en juin prochain. Ce qui lui permettra donc de viser des bancs de Ligue 1 ou Ligue 2...

