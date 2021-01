FC Nantes - Stade Rennais (0-0) : Stéphan colle un tacle à Domenech pour son retour !

Les supporters du FC Nantes attendaient Raymond Domenech au tournant. Ils n’ont pas été déçus dans le sens où le nouveau coach des Canaris n’a pas surpris dans son plan de jeu hier contre le Stade Rennais (0-0). Avec une équipe alignée en 4-4-2 à plat, l’ancien sélectionneur des Bleus a bétonné avant de penser à attaquer. Rien de révolutionnaire, donc, pour les suiveurs de la Maison Jaune, qui n’ont jamais cru un traître mot de son envie de redonner au club son ADN d’équipe joueuse.

Stéphan est resté quatre minutes en conférence de presse

Julien Stéphan n’est pas naïf non plus et a commenté la première de Domenech en club. « Je vais vous décevoir, mais pendant le match, j’ai regardé uniquement le terrain, le jeu et les joueurs, a confié le coach du Stade Rennais venu saluer son aîné sur la pelouse à une heure du coup d’envoi. Je vois qu’on est tombés sur un adversaire qui ne voulait pas du ballon, qui voulait défendre très bas et nous contrer. » Pour la petite histoire, Stéphan est resté quatre petites minutes en conférence de presse d’après match et a pesté contre la prestation pauvre de ses joueurs.