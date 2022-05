FC Nantes - Stade Rennais : Kombouaré admire ses joueurs, Genesio enrage avant l’OM

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Le FC Nantes plane encore. Quatre jours après leur succès de prestige en Coupe de France contre l’OGC Nice (1-0), les Canaris ont su inverser la tendance pour s’offrir le scalp du Stade Rennais en L1 (2-1).

« Une fois qu’on avait égalisé, je me suis dit à la mi-temps : c’est fini, on a basculé, a témoigné Antoine Kombouaré en conférence de presse. Il y a beaucoup de sérénité, de rage dans cette équipe. C’est eux qui font ce qu’il faut pour renverser les situations. Ce sont des grand malades, mes joueurs, on a de la réussite, mais on la provoque aussi. C’est monstrueux ce qu’ils sont en train de faire. Il faut en profiter, des saisons comme ça, c’est assez rare. Je suis souvent amené à les observer et les admirer, parfois. Sur le plan émotionnel, je n’ai jamais vécu ça sur la durée. »

Le son de cloche était nettement différent chez Bruno Genesio. « On a créé des choses mais on a été fragiles dans l’aspect défensif, déplore le coach du Stade Rennais. Il y a eu un manque d’impact et d’agressivité dans ce domaine-là. On a eu des temps faibles trop fragiles. Il faut avoir plus de force quand on est un peu bousculés. Je me mets dedans, je suis aussi responsable qu’eux sinon plus. » Samedi, la réception de l’OM au Roazhon Park peut forcément inspirer de la crainte.

Pour résumer La belle victoire du FC Nantes contre le Stade Rennais mercredi à la Beaujoire lors de la 36e journée de Ligue 1 (2-1) a mis en joie Antoine Kombouaré. Tout le contraire de Bruno Genesio dans le camp adverse, un brin inquiet.

Bastien Aubert

Rédacteur