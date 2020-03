FC Nantes, Stade Rennais : un ex des deux clubs viré à cause du coronavirus !

true

Le FC Sion a choisi de licencier neuf joueurs, lesquels refusaient d’être mis au chômage technique. Ermir Lenjani fait partie de la charrette.

C’est l’une des conséquences indirectes de la crise du covid-19. Pour avoir refusé d’être mis en chômage technique par leur club (baisse et plafonnement de leur salaire), neuf joueurs du FC Sion ont reçu une lettre de licenciement à effet immédiat signé du président Alexandre Constantin.

Dans cette liste de joueur, on retrouve notamment les internationaux camerounais Alexandre Song (ex-Arsenal) et suisse Johan Djourou mais également un ancien joueur passé par le FC Nantes et le Stade Rennais, Ermir Lenjani.

Apparu à 24 reprises toutes compétitions confondues cette saison (5 buts, 4 passes décisives), l’international albanais arrivait en fin de contrat au 30 juin prochain. Lenjani avait joué entre le Stade Rennais et le FC Nantes entre janvier 2015 et juillet 2017 pour un total de 32 apparitions (1 but, 1 passe).