FC Nantes : un atout et plusieurs failles du Stade Rennais exposées aux Canaris

Un match totalement fou. C’est ce que nous ont proposé le SCO d’Angers et le Stade Rennais mardi en 8e de finale de la Coupe de France. Le SRFC s’est finalement imposé en prolongations grâce à un but de Jérémy Gélin (5-4 ap). Forcément, un sentiment de délivrance et de satisfaction a parcouru les rangs du Stade Rennais. Julien Stéphan n’a pas boudé son plaisir mais sait que son équipe a exposé ses limites au grand jour avant la réception du FC Nantes vendredi en Ligue 1 (20h45).

La défense, point faible du Stade Rennais

« C’est un match qu’on a rendu fou parce qu’à 3-1, on doit mieux maîtriser. Ça montre encore tous les progrès qu’on doit faire pour devenir une très bonne équipe, a-t-il soufflé après la rencontre. Si on veut avoir des ambitions plus hautes encore, on ne peut pas afficher de telles lacunes défensives. Que ça puisse arriver une fois, O.K., mais c’est arrivé 10 ou 15 fois dans le match, la même situation, ça non ! Si ça se répète, ces matches-là, on ne les gagnera pas tout le temps. »

« Place à la récupération, chaque seconde va compter »

Le coach du Stade Rennais a aussi listé les points positifs de cette victoire aux forceps. « À côté de ça, on a fait encore un match de caractère exceptionnel, c’est un peu notre marque de fabrique, a-t-il poursuivi. Marquer cinq buts à cette équipe angevine, c’est pas rien. Maintenant, place à la récupération, chaque seconde va compter. Ça fait 16 ans que Rennes n’avait pas joué deux quarts de finale d’affilée. Ce n’est pas neutre. On est dans une dynamique positive. » Les Canaris sont prévenus.