FC Nantes : un premier contre-temps pour Augustin ?

Le FC Nantes ne boude pas son plaisir. Critiqué pour sa gestion globale du mercato écoulé, Waldemar Kita a finalement réussi à rectifier le tir en recrutant Sébastien Corchia et Jean-Kevin Augustin à moindre frais.

Pour le second joueur nommé, Christian Gourcuff n’a pas caché bien longtemps qui avait déjà essayé de l’attirer quand il dirigeait le Stade Rennais (2016-2017). Le technicien breton espère donc le relancer au FC Nantes, lui qui a découvert un joueur « à l’écoute, agréable » et attend de lui « des buts, la vitesse et la percussion. » Cela ne devrait pas être pour tout de suite.

Augustin devrait démarrer sur le banc, pas Corchia

Si l’ancien attaquant du PSG a suivi une préparation personnalisée et est arrivé affûté au FC Nantes, en jouant de surcroît 45 minutes en amical durant la trêve (contre Angers, 1-2), L’Équipe avance qu’il lui manque du rythme. « Augustin devrait être une solution de recours aujourd’hui, peut-on lire dans le quotidien sportif. Il pourrait à l’avenir former un duo séduisant avec Randal Kolo Muani, qui pourrait changer la vie de Nantes. » Par ailleurs, Corchia est annoncé titulaire dans le couloir droit de la défense des Canaris.