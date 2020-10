FC Nantes : une équipe bis du PSG envoyée par Tuchel contre les Canaris ?

Le PSG a grillé son joker et n’a plus trop le droit à l’erreur en C1. Une semaine après leur défaite en ouverture de la compétition au Parc des Princes contre Manchester United (1-2), les hommes de Thomas Tuchel ne devront pas perdre demain à Istanbul devant le Basaksehir (21h). Aussi, il faudra garder un plein de confiance pour le déplacement à la Beaujoire programmé samedi face au FC Nantes dans le cadre de la 9e journée de L1 (21h). Pour ce faire, le technicien allemand ne devrait pas retrouver trop de muscle.

Selon un communiqué du PSG, Julian Draxler, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Marco Verratti - qui manquent à l'appel dans le groupe pour défier Basaksehir - ne devraient pas être plus opérationnels face aux Canaris ! « Icardi reprendra l’entraînement collectif cette semaine », précise le communiqué du club parisien, après avoir manqué les trois derniers matchs de son équipe. L’attaquant argentin pourrait encore être préservé à Nantes mais pourrait postuler pour le déplacement à Leipzig le mercredi 4 novembre. Cela devrait aussi valoir pour son compatriote Paredes, dont le retour à l'entraînement collectif est également annoncé pour cette semaine.

Cela va prendre quelques jours de plus pour Verratti, qui a « repris la course » lundi et dont le retour à l'entraînement est programmé « la semaine prochaine. » Le « Petit Hibou » manquera vraisemblablement Leipzig mais pourrait reprendre le week-end suivant face au Stade Rennais (10e journée de L1). Enfin, Draxler ne sera opérationnel qu’après la trêve internationale. Le FC Nantes peut donc être tranquille, et tout cela sans compter d'éventuels pépins rencontrés d'ici à samedi soir...