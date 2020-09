FC Nantes, Stade Rennais, PSG – Mercato : Brest cible trois jeunes défenseurs de L1

Avec l'arrivée de Steve Mounié (Huddersfield) en plus de celles de Christophe Hérelle (ex-Nice) ou encore Franck Honorat (ex-ASSE), le Stade Brestois a réalisé un Mercato d'été 2020 très dispendieux... Et il n'est pas encore totalement terminé puisque pour finir en beauté les « Ty Zef » cherchent encore un défenseur central, un ailier gauche et un attaquant de complément.

La priorité, c'est Brassier (Rennes)

Si l'on en croit le Télégramme, c'est aujourd'hui le dossier du stoppeur qui est le plus avancé. Le profil ciblé ? Un jeune avec un potentiel de revente. Comme confirmé par le média local, Lilian Brassier (Stade Rennais, 20 ans), de retour d'un prêt réussi au VAFC (L2) et également dans le viseur de l'ASSE, est la cible prioritaire des « Pirates » mais deux autres solutions sont aussi étudiées en interne dans l'éventualité où Rennes ne lâchait pas de lest.

Basila (FC Nantes) et Mbe Soh (PSG) les autres options

A un an de la fin de son contrat à Nantes, Thomas Basila (21 ans) est une piste alternative. Mécontent de son temps de jeu, le défenseur n'est pas très chaud à l'idée de prolonger chez les Canaris et Christian Gourcuff ne se battra pas pour le retenir. Lui aussi libre en juin 2021, Loïc Mbe Soh (19 ans), qui a refusé une extension de contrat au PSG, est l'autre option creusée par le directeur sportif brestois Grégory Lorenzi.