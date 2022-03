Ligue 1 : fessé par l'AS Monaco, le PSG a touché le fond à Louis II !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG a peut-être touché le fond à Monaco. Totalement absents des débats pendant les trois-quarts de la rencontre, les hommes de Pochettino ont sombré face à une équipe totalement décomplexée. C’est ainsi que Ben Yedder a fort logiquement ouvert somptueusement la marque (1-0, 24e).

Alerté sur un centre venu de la droite par Fofana, l’attaquant tricolore a glissé un amour d’extérieur du pied gauche dans la lucarne de Donnarumma. En seconde période, l’entrée de Volland était plus fructueuse que celle d’Icardi puisque l’attaquant allemand doublait la mise d’un tacle aux 6 mètres (2-0, 68e).

Malgré un léger sursaut d’orgueil dans le money time, les Parisiens encaissaient un penalty de ce diable de Ben Yedder (0-3, 84e sp). La trêve internationale va peut-être permettre une remise en question globale dans la capitale. Les supporters ne diraient sans doute pas non.

On se fait humilier, corriger, fesser par une équipe qui s’est faite sortir par Braga en Europa League y’a 3 jours — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) March 20, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur