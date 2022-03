Fofana (RC Lens) et Tchouaméni (AS Monaco) envoyés au PSG, Bordeaux lance son Mercato

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

PSG : Rothen friand de Fofana et Tchouaméni

Interrogé sur le prochain mercato mené par le PSG, Jérôme Rothen veut y voir débarquer Aurélien Tchouaméni. « Le PSG est dans sa progression. Peut-être qu’après Monaco la trajectoire c’est le PSG, essayer de faire gagner le PSG et atteindre un niveau jamais atteint par le joueur, a estimé celui qui a joué à Paris entre 2004 et 2010. Et peut-être qu’après, dans un second temps, il ira à l’étranger. » Au-delà du seul cas Tchouaméni, Rothen a identifié Paul Pogba et Seko Fofana pour renforcer le PSG cet été. « Cela ne veut pas dire que si le PSG fait Tchouaméni il ne faut plus parler de Pogba. Ce dernier est libre, Paris peut faire les deux, a-t-il poursuivi. Le profil de Fofana est un peu différent mais ce sont des joueurs qui dominent dans leur club et qui peuvent apporter un plus au PSG dans un championnat qu’ils connaissent. »

Stade de Reims : Faes pisté par la Lazio

Rouage essentiel dans la rotation d’Oscar Garcia cette saison, Wout Faes (23 ans) ne sera pas retenu contre une belle offre au mercato estival. Avec Hugo Ekitike, le défenseur central belge est même déjà catalogué comme étant le joueur le plus bankable du Stade de Reims. Un premier prétendant a d'ailleurs déboulé : la Lazio Rome. Selon Il Messaggero, Maurizio Sarri a identifié Faes comme plan B au Milanais Alessio Romagnoli (27 ans), sa cible prioritaire dans la charnière cet été.

Girondins : Dilrosun pas conservé

Arrivé en prêt aux Girondins de Bordeaux l’été dernier, Javairô Dilrosun ne sera pas conservé à l’intersaison. Selon Kicker, le club aquitain a déjà pris la décision de ne pas lever l’option d’achat de l’international néerlandais en raison de son rendement jugé insuffisant : 3 passes décisives en 23 matches de L1 depuis le début de la saison. Des statistiques trop faméliques pour espérer débloquer les 10 millions réclamés par le Hertha Berlin pour assurer sa continuité en Gironde.

MHSC : Mavididi courtisé par Mourinho

Auteur d’une saison plus que correcte sous le maillot du Montpellier HSC, Stéphy Mavididi a déjà un premier club à ses pieds en vue du mercato estival. Selon Il Messaggero, c’est ni plus ni moins l’AS Rome d’un certain José Mourinho qui serait derrière lui ! Son directeur sportif Tiago Pinto, qui l’a déjà supervisé à plusieurs reprises, pourrait multiplier les contacts avec l’entourage de l’ailier de 23 ans d’ici au mois de juin.

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Bastien Aubert

Rédacteur