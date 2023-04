Fonseca évoque l'avenir de Fonte au LOSC, Pépé se voit rester à Nice, Bordeaux sur un cadre du Téfécé

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Stade Rennais : le constat implacable de Bruno Genesio

A l'issue de la défaite du Stade Rennais contre le RC Lens (0-1) au Roazhon Park, Bruno Genesio a fait part de ses inquiétudes quant au visage de son équipe dans les matchs charnières :

« On a mis l'intensité mais on a eu du mal dans l'impact. Il peut être physique, mais on peut aussi le mettre dans la densité sur le terrain. Peut-être qu'on a abordé le match avec une trop grande crainte, peut-être qu'avoir beaucoup de joueurs éparpillés jusqu'à jeudi (en sélections) ne nous a pas aidés, mais on est aussi tombé sur une équipe très solide. Pour la battre, il fallait être au top dans tous les domaines et on ne l'a pas été. Depuis la reprise (post-Mondial), on a plus de mal à mettre notre jeu collectif en place, c'est surtout ça qui m'inquiète. »

LOSC : Fonseca prêt à donner son aval pour garder Fonte ?

Interrogé sur l'avenir de José Fonte en conférence de presse, Paulo Fonseca a laissé entendre qu'il avait déjà tranché et évoqué le sujet avec son défenseur et capitaine. Le coach du LOSC n'est pas forcément opposé à sa prolongation d'un an :

« Je pense que nous devons parler à la fin de la saison et faire un bilan de cette saison. C’est vrai qu’il a joué beaucoup de matchs, il a la condition pour continuer de jouer, mais ça dépend aussi de lui. Le président a parlé de sa situation et a dit que pour les joueurs de plus de 35 ans, la décision est pour la fin de saison. Je lui ai dit ce que je pensais de la situation de José, je l’ai dit au joueur aussi ».

OGC Nice : Pépé évoque son avenir

Présent en conférence de presse avant le match contre le SCO Angers ce dimanche, Nicolas Pépé a évoqué sans détour son futur, lui qui n'est que prêté par Arsenal. L'ancien Lillois a confirmé qu'il se voyait bien rester faute d'être dans les plans des joueurs :

« Je suis très heureux à Nice. Je ne sais pas ce que veut faire Arsenal. Il y aura des discussions. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. J'aurais pu être important pour ce club, mais ce sont les choix du coach. Il reste deux mois importants pour le club. Je veux me concentrer sur ces deux derniers mois, et la suite je ne sais pas. »

MHSC : Wahi, le meilleur attaquant formé à Montpellier pour Nicollin

Sur RTL, Laurent Nicollin a évoqué l'avenir d'Elye Wahi, reconnaissant que son jeune buteur (20 ans) était bien trop efficace pour continuer avec Montpellier beaucoup plus longtemps :

« Nous sommes un club formateur. Le but est de former des jeunes et je pense que Elye est voué à faire une autre carrière que celle de rester au MHSC. Il est voué à aller beaucoup plus haut. Chez nous, je pense que nous n’avons jamais eu un attaquant de ce niveau. Si on a notre prix, on le vendra, sinon, il restera faire une saison de plus au Montpellier Hérault. Je pense que c’est l’un des plus grands avant-centres que l’on aura eus et quand je vois ses statistiques, je me dis que c’est dommage qu’il soit à Montpellier car s’il était à Monaco ou à Lyon, tous les grands clubs se diraient peut-être qu’il faut vite aller le prendre (…) Quand on arrive à marquer tant de buts à son âge dans un club du milieu de tableau, c’est qu’on a sûrement plus de qualités qu’un autre joueur évoluant dans un plus grand club. À lui de continuer à bosser, à marquer jusqu’à la fin de la saison et derrière, on arrivera à le vendre au prix que nous estimons et pas celui que les autres estimeront. »

SCO Angers : Abdoulaye Bamba s'inquiète pour la suite

Au SCO Angers depuis janvier 2017 et en fin de contrat en juin prochain comme 18 autres joueurs du club, le défenseur Abdoulaye Bamba est inquiet... Et ce n'est pas la démission du président Saïd Chabane, remplacé par son fils Romain, qui est de nature à le rassurer :

« Moi et Pierrick (Capelle), on est les plus anciens, on était étonnés, ça touche un peu . Nous avions une relation joueur-président, mais c’est quelqu’un d’assez proche, il est là à tous les matchs, il a tout le temps été là. Je suis aussi là grâce à lui, donc c’est particulier (…) Je ne vous cache pas que je suis un peu dans le flou. Quand tu es en fin de contrat, que tu as un rapport avec le président depuis un moment… Donc je me dis : on verra en fin de saison ».

RC Strasbourg : Gameiro se console en allant supporter le SIG

Blessé de dernière minute et donc absent du déplacement important du RC Strasbourg à Monaco ce dimanche, Kévin Gameiro n'a pas perdu sa soirée de samedi pour autant. S'il était pas en mise au vert, l'attaquant du Racing a été aperçu avec sa campagne dans les tribunes du SIG, l'équipe de basket de Strasbourg en Jeep Elite.

Regardez qui est venu soutenir les SIGmen ?

Auxerre – Troyes : graves blessures pour Ripart et Mensah

Sorti sur civière à la 33ème minute d'Auxerre – Troyes (1-0), Renaud Ripart serait gravement touché au talon d'Achille. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Patrick Kisnorbo en conférence de presse après le match : « Cela ne sent pas très bon. On va attendre l'avis de notre staff médical mais il sera probablement absent un long moment ». C'est en béquilles, depuis le banc de touche, que l'ancien Nîmois a assisté à la fin du match. Du côté de l'AJA, on tremble aussi pour Gidéon Mensah, sorti à la 22ème minute du match et qui a senti son « genou craquer » dans un deul avec Adil Rami.

Les Girondins auraient fait une offre pour Brecht Dejaegere (Toulouse FC)

En fin de contrat au Téfécé où il est le deuxième plus gros salaire de l'équipe (60 000€ brut par mois), Brecht Dejaegere (31 ans) tarde à recevoir une offre de prolongation de son président Damien Comolli. En revanche, le milieu de terrain belge aurait reçu une très belle proposition des … Girondins de Bordeaux selon le site Les Violets. En cas de remontée en Ligue 1, le club aquitain serait tenté par l'expérience du capitaine toulousain. D'autres clubs en France, aux Pays-Bas et en Turquie sont également sur les rangs.