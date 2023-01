Fonseca s’est réconcilié avec les supporters du LOSC, Xeka donne de ses nouvelles après Bordeaux

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Stade de Reims : Still ramène un blessé en Coupe de France

Pour son dixième match de rang en compétition sans défaite, Reims a été impitoyable, respectant vraiment Loon-Plage (R1) en 32es de finale de la Coupe de France (7-0). « On a mis l’intensité nécessaire et on a modifié notre milieu pour trouver des espaces, résume William Still. On les a usés. J’avais dit récemment, avant un amical contre Charleroi (BEL, 3-0) : “Si on doit en mettre sept, il faut le faire, soyons efficaces et travaillons le dernier geste.” C’est donc un dimanche très positif à l’exception de la blessure de Noah (Holm, entorse d’un genou). »

Stade Brestois : Honorat finalement prolongé ?

Selon Foot Mercato, le SB29 tiendrait déjà un accord pour prolonger le contrat de Franck Honorat (26 ans). Lié jusqu'en juin 2025 au club finistérien, l'ancien joueur de l'ASSE pourrait étirer son bail d'une saison supplémentaire. Affaire à suivre.

Toulouse FC : le plein de promesses avant Auxerre

Au sortir du stade du Roudourou, les Lannionnais, pourtant sévèrement battus (1-7) hier par des Toulousains qui évoluent quatre divisions au-dessus d’eux, n’avaient pas la tête à la grimace en 32es de finale. « On a pris ce match très au sérieux, cette équipe très au sérieux, s’est félicité Philippe Montanier. On voulait enchaîner avec une deuxième victoire, car ça entretient une dynamique. Et j’ai pu donner un peu plus de temps de jeu à ceux qui en ont moins. » Prometteur avant le déplacement à Auxerre, mercredi, pour le compte de la 18e journée de L1.

LOSC : Fonseca acclamé par les supporters

Quelques jours après la passe d’armes entre Paulo Fonseca et les supporters du LOSC, le temps était à l’accalmie hier en 32es de finale de la Coupe de France contre Troyes (2-0). Le technicien portugais a été acclamé par son public en début de rencontre, pour clore cet épisode de tensions. L’intéressé a par ailleurs aussi mis en avant la belle prestation de ses jeunes titulaires, Carlos Baleba (19 ans) et Lenny Yoro (17 ans). Interrogé sur les ambitions de Lille en Coupe, il a en revanche recadré sur le futur proche : le déplacement à Brest, en Ligue 1 ce mercredi (19h).

FC Lorient : du nouveau pour Ouattara et Moffi

Foot Mercato confirme que Dango Ouattara est pisté par Everton. Les Toffees, qui étudient plusieurs pistes devant, ont déjà dégainé une offre de 20 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant du FC Lorient. Les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs. Pour Terem Moffi, c’est Southampton qui a fait une offre supérieure à 10 millions d’euros... refusée par des Merlus qui attendent plus pour leur buteur. L’international nigérian veut quitter le FCL mais n’ira pas au clash.

Montpellier HSC : Pitau pleure Souquet

Après avoir été libéré de son contrat, Arnaud Souquet a quitté le Montpellier HSC pour signer au Chicago Fire. « C’est un garçon qui arrivait en fin de contrat, qui a eu l’opportunité de connaître une nouvelle aventure dans un pays étranger, c’est une très bonne opportunité pour lui. De notre côté, en connaissant la situation du club, on ne pouvait pas forcément lui proposer quelque chose immédiatement, a réagi le coach héraultais en conférence de presse. Je suis très content pour lui, c’est un garçon qui mérite de s’éclater dans cette nouvelle aventure. C’est un soldat, cela fait partie du football, qu’il s’y épanouisse. »

Stade Rennais : Xeka donne de ses nouvelles

Quelques jours seulement après avoir perdu Martin Terrier (sur le flanc pour huit mois après une rupture du ligament croisé), le Stade Rennais a encore vu un de ses joueurs sortir sur blessure samedi soir lors de Bordeaux – Rennes (1-2) en 32e de finale de Coupe de France. Mal retombé après un duel en début de match, Xeka a en effet quitté le terrain après 12 minutes en se plaignant de la cheville, remplacé par Lesley Ugochukwu. Dimanche, le milieu portugais a donné de ses nouvelles. « Malheureusement, je me suis blessé à la cheville lors du match d'hier, a-t-il affirmé sur Twitter. J'ai toujours été un combattant et, par conséquent, j'aborde mon rétablissement avec optimisme pour revenir le plus vite et le plus fort possible. Je veux féliciter mes coéquipiers pour la victoire en Coupe. Nous suivons ensemble ! »