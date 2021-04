Girondins, ASSE, FC Nantes : bien avant la DNCG, un premier club de L1 interdit de recrutement !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Si la DNCG pourrait être sanglante en mai, juin et juillet en faisant pleuvoir les interdictions de recrutement, les rétrogradations administratives et les encadrements de masse salariale, un premier club de Ligue 1 se retouve déjà privé de Mercato pour l'été 2021... Et il ne s'agit ni des Girondins de Bordeaux ni de l'AS Saint-Etienne, les deux clubs les plus fragilisés par la crise économique née de la Covid et de Mediapro.

Le SCO Angers paie pour un dossier de l'été 2020

En effet, ce vendredi, la FIFA a frappé fort en sanctionnant le SCO Angers et le Paris FC (Ligue 2) d'une amende de 27 300€ et d'une interdiction de recrutement pour un Mercato. La raison ? Plusieurs violations constatées des règlements concernant les transferts-relais.

Le SCO et le PFC sont en effet accusés avoir contourné les règlements pour s'affranchir des indemnités de formation sur le cas de Kevin Bemanga (23 ans), arrivé à Angers l'été dernier en provenance du Paris FC. Par la voix de son président délégué Philippe Caillot, qui s'est exprimé sur RMC et Le Courrier de l'Ouest, Angers a annoncé sa volonté de faire appel de cette décision. Un appel qui devrait être suspensif et permettre au SCO de réaliser malgré tout un Mercato à l'été 2021.