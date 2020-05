Girondins, ASSE – Mercato : 5 M€ maximum pour Paul Bernardoni ?

true

Cible de Nîmes, où il se sent comme un coq en pâte, Paul Bernardoni (23 ans) pourrait-il y rester ? Les dirigeants des Girondins de Bordeaux connaissent les intentions du NO.

Les Girondins de Bordeaux ne comptent pas sur Paul Bernardoni la saison prochaine. Très satisfait de Benoît Costil, Paulo Sousa n’entend pas donner sa chance au gardien au crâne lisse malgré ses excellentes performances sous le maillot du Nîmes Olympique.

Prêté depuis un an et demi au club gardois, Bernardoni aimerait bien y rester mais attend d’avoir une franche discussion avec les dirigeants bordelais pour être fixé sur son avenir. Depuis quelques jours, on a aussi appris un lien un peu flou avec l’ASSE, où Jessy Moulin fait office de n°1 aux yeux de Claude Puel.

Le NO n’irait pas au-delà de la barre des 5 M€

Du côté du NO, la donne est simple. Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur les transferts, croit savoir que les Crocos ne souhaitent pas aller au-delà de 5 millions d’euros pour s’attacher les services du portier de 22 ans. La balle est désormais dans le camp du FCGB.