Girondins : Benoît Costil tape du poing sur la table après Brest (1-1)

Les Girondins de Bordeaux n’apprennent rien de leurs leçons. Ou si peu. Relancés devant l’OM dimanche au Matmut Atlantique (0-0), les hommes de Paulo Sousa se sont pris les pieds dans le tapis brestois hier en Bretagne (1-1). Pourtant, les Girondins s’étaient ouvert la voie d’un succès en ouvrant le score dès l’entame et en jouant à onze contre dix. Un CSC de Loris Benito en fin de match en a décidé autrement, ce qui fait un peu péter les plombs de Benoît Costil.

« On a été stupides, on a été sanctionnés »

« On a été stupides, on a été sanctionnés, a regretté le capitaine bordelais au micro de beIN SPORTS. Il faut se rendre compte des choses. En cas de victoire, on revenait dans le bon wagon. En supériorité numérique, on est dans le confort. On n’en fait pas plus, on pense que le match est acquis. On est sanctionnés logiquement. Quand on n’est pas à 200%, on est une petite équipe, tout simplement. On a quatre ballons de 2-0. Mais tant mieux, on se fait punir. On a tendu la joue, c’est de notre faute. On est les rois des cons ce soir. »

Avec ce point à Brest, les Girondins occupent la 12e place du championnat, à neuf points du podium. C’est à Metz, invaincu depuis deux mois en Ligue 1, qu’ils tenteront de renouer avec la victoire samedi (20h).