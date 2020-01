Girondins : Costil lance déjà le « match de l’année » contre l’OM !

true

L’OL a ramené une victoire méritée de Bordeaux samedi après-midi (2-1). Grâce à une domination et des buts de Maxwel Cornet et Moussa Dembélé, les Gones se sont rassurés en championnat.

« Il est interdit de lâcher », Capitaine Costil prend la parole après la rencontre #FCGBOL pic.twitter.com/z61GgAlj4i — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 11, 2020

Benoît Costil, de son côté, continue d’enrager. Déjà bien chaud sur le rectangle vert pour haranguer ses coéquipiers, le capitaine des Girondins leur a dii ses quatre vérités dans le vestiaire au coup de sifflet final. « On ne va pas s’énerver, péter les plombs ou quoi que ce soit, lance-t-il dans une séquence filmée et relayée par le club bordelais. Mais il est in-ter-dit de lâcher. Interdit! C’est trop facile d’être bien, d’être joyeux et d’être content quand ça va bien. Mais les vrais bonhommes, c’est dans les moments difficiles qu’on les voit. C’est quand les mecs sont capables de poser leurs co… sur le terrain le match d’après. »

« Marseille, c’est le match de l’année »

Le gardien des Girondins ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a déjà évoqué le choc contre l’OM le premier week-end de février à Bordeaux. « Là, on va à Pau. Il n’y a pas le droit à l’erreur les gars. Derrière on va aller à Nantes et après on reçoit Marseille. Marseille, c’est le match de l’année, a-t-il poursuivi. Donc les gars, pas de doute, pas de psychose mais par contre il faut faire beaucoup mieux. Je ne voulais pas qu’on reparte du vestiaire et du stade sans qu’on n’ait rien dit. OK? Donc on continue à travailler et on les soulève les prochaines équipes qui viennent ici. »