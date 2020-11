Girondins : Gasset et Ben Arfa vident leur sac avant le Stade Rennais

L’ambiance est quelque tendue aux Girondins de Bordeaux. La semaine dernière, Frédéric Longuépée a mis un coup de pression à Jean-Louis Gasset en lui rappelant son devoir de réserve en terme de communication. L’intéressé lui a répondu ce mercredi à deux jours d’aller à Rennes (19h) lors de la 11e journée de L1.

« On a mis certaines choses à plat pour savoir les objectifs de chacun dans la vie et redonner confiance à certains un peu inquiets ou en-dessous de leur valeur. On a vidé un peu notre sac. Maintenant, on repart de l'avant, a expliqué le coach des Girondins en conférence de presse. « Le Stade Rennais ? C’est une équipe de Ligue des champions, c'est du haut de gamme. En ce moment, c'est peut-être ce qu'il nous faut pour nous dire 'on peut y arriver'. »

« C'est quoi cette question ? »

Hatem Ben Arfa avait précédé l’ancien coach de l’ASSE devant les médias et reste persuadé que le FCGB va rebondir rapidement. « Vous allez voir qu’en fin de saison, on sera dans nos objectifs, voire mieux. Je peux vous le signer aujourd’hui même ! Ce qui est important pour nous, c’est de rester sereins et de prendre des points à l’extérieur, a-t-il ajouté en revenant sur les récents propos tenus sur l’objectif de maintien. Vous mélangez tout. Déjà, le président en a parlé, donc c’est quoi cette question ? Le coach a parlé de maintien dans une discussion comme ça, après la frustration d’un match, mais il n’a pas dit que c’était l’objectif (...) Je ne vais pas rentrer dans ce genre de phrases, ça ne sera productif ni pour moi, ni pour le club, ni pour les supporters. En tout cas, on est sereins, on sait où on veut aller, et on sait où on va aller. Vous verrez en fin de saison. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on doit nous juger mais en fin de saison. »

Ben Arfa garde un bon souvenir du Stade Rennais

L’ancien milieu offensif du Stade Rennais (33 ans) en a profité pour revenir sur son passage en Bretagne il y a deux ans. « J’en garde de bons souvenirs avec un trophée et une ambiance exceptionnelle, une belle épopée en Ligue Europa et des déplacements exceptionnels, a poursuivi Ben Arfa. Je suis très content de mon passage à Rennes. Maintenant, je suis avec Bordeaux et j’espère qu’on va là-bas pour gagner. »