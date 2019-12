Girondins : le club recadre un joueur pour avoir porté le maillot du PSG

true

Coupable d’avoir posté sur les réseaux sociaux une vidéo où il porte l’équipement du PSG, le jeune Yassine Benrahou a été recadré par les dirigeants des Girondins de Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux se passeraient bien de ce genre d’« affaire. » À moins que le cas Yassine Benrahou ne vienne finalement servir ses propres intérêts dans le conflit avec ses ultras.

Le club aquitain a ainsi affiché sa fermeté concernant l’amour du maillot en recadrant publique le jeune joueur de 20 ans après qu’il eut diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de lui portant les couleurs du PSG.

Le FCGB rappelle l’importance de son blason

Ce pur produit du centre de formation a été raillé par les supporters, avant un communiqué diffusé lundi dans la soirée par les Girondins, rappelant « l’importance du respect de son blason et de ses couleurs ». Le milieu offensif du FCGB a effectué six apparitions en L1 cette saison sous les ordres de Paulo Sousa. Avec cette histoire, pas sûr qu’il en compte beaucoup plus avant le terme de l’exercice 2019-2020.