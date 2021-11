Girondins : Lopez a un regret face au PSG, Clermont enrage après l’ASSE, Garcia détonne à Reims

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Clermont enrage après l’ASSE

La défaite rageante de Clermont hier à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE est mal digérée. « On prend des buts qui ne sont pas normaux à ce niveau-là, peste Mohamed Bayo. On a craqué. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, on a peut-être cru que c’était gagné, on s’est peut-être relâchés inconsciemment. » Pascal Gastien confirme : « Quand vous ne faites pas ce qu’il faut, ça vous tombe dessus à un moment ou un autre. Ce ne sont pas des regrets, c’est de la colère. Certains n’ont aucune exigence, et quand on n’a pas d’exigence envers le jeu, on est punis. On pouvait envisager de perdre mais de cette manière, ce n’est pas envisageable. Je n’ai jamais vécu ça. »

Garcia confiant pour Reims

Après un match passionnant mais cruel contre Bordeaux (2-3), les Rémois ont disputé hier une rencontre bien plus terne mais plus fructueuse face à l’AS Monaco (0-0). « C’est un bon point et il est mérité, apprécie Oscar Garcia. Je ne peux pas faire la dernière passe, on travaille la justesse. Je ne suis pas inquiet. J’ai rempli tous les objectifs des clubs où j’ai entraîné, et on va faire la même chose ici, on va se maintenir avec des jeunes. »

Les regrets de Lopez contre le PSG

Président des Girondins de Bordeaux depuis l’intersaison, Gérard Lopez ne voulait pas se contenter d’une défaite rageante contre le PSG samedi (2-3). « On prend le 0-3 sur une erreur, et comme d’habitude, on n’abandonne pas, il y a un bon état d’esprit. On commence à trouver une vraie équipe, a constaté Lopez. C’est juste dommage que le match s’arrête au bout de trois minutes de temps additionnel parce que je pense qu’il y avait quand même moyen d’aller chercher le match nul. Mais voilà. La défaite, c’est toujours emmerdant. Par contre, il commence y avoir vraiment une bonne équipe et surtout, il y a un état d’esprit. Je pense que c’est là-dessus qu’il va falloir construire, et ça fera une saison comme il faut ».

