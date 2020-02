Girondins – Mercato : Bordeaux est passé à côté d’une valeur sûre de L1

true

À 30 ans, Adrien Silva a déjà bourlingué. Champion d’Europe 2016 avec le Portugal face à la France (1-0), le milieu de l’AS Monaco a évolué en Israël, en Angleterre et désormais à l’AS Monaco.

Silva en partie formé aux Girondins

Ce n’est pourtant pas en Principauté qu’il était amené à connaître la Ligue 1 mais plutôt aux Girondins de Bordeaux où il a connu le contre de formation. Silva, très jeune, a alors dû déménager mais a visiblement quitté le club avec regret.

Silva n’a jamais voulu quitter Bordeaux

« Ma mère est française, et mon père portugais. Quand je suis arrivé au Portugal à 11 ans, je ne parlais pas un mot de portugais, a rappelé Silva dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. C’était une situation compliquée, mais qui m’a fait grandir en tant que personne. Heureusement que la France ne m’a pas appelé, ça aurait été comme choisir entre son père et sa mère. J’ai fait un beau parcours, et j’espère continuer. Jouer en Ligue 1, c’était vraiment un objectif dans ma tête depuis l’âge de 11 ans quand j’ai quitté les Girondins. Car ce n’était pas un souhait de quitter les Girondins. Au final, j’ai gardé ça dans ma tête, et je l’ai fait. »