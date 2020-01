Girondins – Mercato : Tchouaméni, les dessous de son départ à Monaco

true

Aurélien Tchouaméni (20 ans) à l’AS Monaco, c’est imminent. Selon L’Équipe, son transfert en provenance des Girondins de Bordeaux devrait être de l’ordre de 20 millions d’euros (17.5M€ +2.5M€ de bonus). Le FCGB a également négocié une pourcentage à la revente.

« D’accord pour rejoindre l’ASM depuis quelques jours, le Bordelais a dû attendre que les deux clubs trouvent un accord sur la plus-value à la revente pour savoir s’il allait découvrir Monaco, où il doit arriver ce mercredi pour y passer la visite médicale », explique le quotidien sportif.

Un contrat de quatre ans et demi

Mohamed Bouhafsi a donné des précisions sur une opération décidément très originale. « Ça a changé ces dernières heures, note le journaliste de RMC Sport dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Le dossier principal de l’AS Monaco était Tchouaméni. On était plutôt sur un transfert un peu plus bas avec un prêt jusqu’à la fin de la saison aux Girondins, et ça a changé ces dernières heures puisque les clubs ont trouvé un accord avoisinant 20M€. Il va s’engager ensuite pour quatre ans et demi avec Monaco. C’est un des premiers coups parce que Robert Moreno voulait densifier son milieu de terrain. »