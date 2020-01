Girondins – OL (1-2) : Aulas aurait misé sur un succès nettement plus large

true

L’OL a ramené une victoire méritée de Bordeaux cet après-midi (2-1). Grâce à une domination sans partage et des buts de Maxwel Cornet et Moussa Dembélé, les Gones se sont rassurés en championnat. Avec ce succès court mais précieux, l’OL pointe à la 5e place provisoire de L1 avant les matches de dimanche. Jean-Michel Aulas n’a pas masqué sa satisfaction au coup de sifflet final.

« On a vu un match de football de l’OL qui était exactement le contraire de ce que j’ai lu dans un certain nombre de journaux avant, a clamé JMA dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. On m’a dit qu’on ne jouait pas trop bien au football et là j’ai vu un très grand match de la part de l’Olympique Lyonnais qui aurait pu gagner très nettement ce match. La fin a été un peu plus tendue. Heureusement la VAR a permis de rectifier, autrement la fin de match aurait été assez difficile. »

« Il faut s’en satisfaire et féliciter Rudi Garcia »

Le président de l’OL est revenu sur les nombreuses occasions des Gones, qui ont réussi à trouver la faille après la pause. « J’ai trouvé que l’équipe avait fait un grand match, surtout très collectif avec une qualité de jeu incroyable, a-t-il enchaîné. On a dû se créer une bonne dizaine d’occasions, sans les concrétiser mais on sait que c’est toujours difficile de concrétiser ce genre de résultat. On venait de marquer dix buts en deux matches de coupe. Bordeaux ce n’est pas si facile que ça de marquer des buts donc il faut s’en satisfaire et féliciter Rudi Garcia. »