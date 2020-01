OL – Mercato : Marcelo fait un pas vers les supporters, Aulas confirme qu’il va rester

true

Joachim Andersen a été le grand perdant de la victoire de l’OL ce samedi à Bordeaux (2-1). Auteur d’une boulette qui a offert l’ouverture du score à Jimmy Briand, le défenseur danois a été rapidement réconforté par Marcelo.

Ce samedi, le défenseur brésilien a été le patron de l’arrière-garde lyonnaise devant les rares attaques bordelaises. Chahuté par les supporters cette saison, notamment depuis le dernier match de Ligue des Champions contre Benfica, Marcelo en a aussi profité pour faire un geste vers les supporters des Gones.

Aulas confirme Marcelo, Tousart et Dembélé

Comme on peut le voir ci-dessus, l’intéressé est en effet allé voir les fans du club rhodanien qui avaient fait le déplacement en Gironde. Marcelo a même échangé avec l’un d’entre eux, celui-là même qui avait brandi la fameuse banderole à l’origine du coup de froid. Touché par ce moment de bravoure, Marçal est venu le féliciter. Tout comme Anthony Lopes et son ami Rafael. De son côté, Jean-Michel Aulas a fait savoir devant la presse que Marcelo resterait cet hiver à Lyon, au même titre que Lucas Tousart et Moussa Dembélé.

Il en a aussi profité pour applaudir Marcelo suite à sa décision d’aller parler à son « ennemi » chez les Bad Gones pour donner son maillot et tenter d’aplanir le malentendu : « C’est un geste considérable, formidable. Mais de la même manière que les supporters incorrects ont été sanctionnés, lui aussi l’a été. On a besoin des supporters mais aussi de nos meilleurs joueurs ».