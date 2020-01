Girondins – OL (1-2) : les 5 enseignements de la victoire des Gones

true

La terrible boulette d’Andersen

La charnière lyonnaise était scrutée de près à Bordeaux. Et Andersen a rapidement craqué. Auteur d’une passe décisive pour Briand (15e), le défenseur danois ne fera pas taire les critiques qui s’abattent sur lui. Malgré une prestation sans autre fausse note par la suite, il pourra difficilement justifier cette terrible boulette.

Rémi Oudin a fait ses débuts à Bordeaux

Placé sur le banc en début de rencontre, Rémi Oudin a été lancé par Paulo Sousa avant la pause (39e). Remplaçant d’Aurélien Tchouaméni, l’ancien Rémois n’a pas mis longtemps à se distinguer en se créant une belle occasion d’entrée de seconde période. S’il l’avait mise au fond, à 1-0, il aurait peut-être tué le match.

Les attaquants de l’OL n’ont pas lâché

Le manque de réalisme de l’OL en première période n’a eu d’égal que sa lucidité après le repos. Très maladroits avant la pause, les Gones ont été cliniques par la suite, notamment avec Moussa Dembélé. L’homme en forme de Lyon a planté le but du 2-1 en mettant Pablo dans le vent avec un modèle d’appel en profondeur. Maxwel Cornet avait montré l’exemple en s’arrachant avant lui, avec un but et une assist.

Avec un très bon Caqueret, Aouar assume son brassard

Pourvu du brassard ce samedi, Houssem Aouar a plutôt fait honneur à son statut du jour. Le milieu de l’OL a été dans le bain très rapidement, avec deux frappes travaillées en première période et une présence notable dans le pressing. On notera également la prestation brillante de Maxence Caqueret, juste dans presque toutes ses entreprises. Le duo semble complémentaire.

La VAR refuse l’égalisation de Koscielny

Voir le FCGB mener au score à la mi-temps avait tout du miracle. Car sans le 97e but de Jimmy Briand en L1 et le rôle de leader toujours plus assumé de Benoît Costil, la performance collective a été très faible aujourd’hui. Et pourtant, Laurent Koscielny pensait avoir égalisé mais son but de renard était refusé par la VAR (85e)…