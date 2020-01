Girondins, OL – Mercato : un prétendant déjà recalé pour Giroud !

true

Le dossier Olivier Giroud (33 ans) ne sera pas simple à mener pour l’OL et les Girondins de Bordeaux au mercato hivernal. « Il n’y a rien de neuf, a indiqué le manager des Blues Frank Lampard. Je vais faire la même réponse que ces derniers temps. J’ai parlé avec Olivier, et tout est clair. Si les conditions sont satisfaisantes pour lui, pour nous, pour le club, on pourra envisager son départ. Mais seulement si son poste est couvert par l’arrivée d’un autre joueur. »

Newcastle a payé pour apprendre

Justement, Newcastle semble avoir payé pour apprendre. Selon le Telegraph, les Magpies ont tenté récemment d’obtenir le prêt du champion du monde jusqu’à la fin de la saison. Ils ont reçu une fin de non recevoir des dirigeants de Chelsea, qui leur ont indiqué qu’ils ne bougeraient pas tant qu’ils n’auraient pas trouvé le remplaçant numérique de Giroud.

Selon nos informations, Olivier Giroud est prêt à aller à l’Inter même en tant que troisième attaquant. pic.twitter.com/USm0MdNIya — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 5, 2020

Pour rappel, l’intéressé pourrait sceller son avenir dans le courant de la semaine, lui qui ne serait pas freiné par la concurrence à l’Inter Milan. Celle-ci est pourtant féroce avec Romelu Lukaku et Lautaro Martinez.