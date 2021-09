Girondins, OL, OM, PSG – Mercato : Hatem Ben Arfa aurait reçu une offre très surprenante

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Hatem Ben Arfa (34 ans) galère une nouvelle fois à rebondir. Il faut dire qu'après ses passages mitigés au Stade Rennais ou aux Girondins de Bordeaux, l'ancien international français n'intéressent plus vraiment les clubs de Ligue 1, échaudé par son attitude. Peu désireux de raccrocher les crampons, « HBA » se montre également très sélectifs avec les projets qui se présentent à lui.

Alors qu'une rumeur l'envoyait en Roumanie, au Rapid Bucarest, l'entourage de Ben Arfa s'est vite chargé de l'éteindre. L'ultime bruit de couloir concernant l'ancien Lyonnais, Marseillais et Parisien nous arrive d'Afrique où le journaliste ghanéen Nuhu Adams assure que le milieu offensif fait désormais l'objet d'un intérêt de Tunisie et plus précisément de l'Espérance de Tunis.

Reste à savoir si Hatem Ben Arfa, qui a refusé l'offre de Bucarest (10 000€ par mois), sera sensible à l'intérêt du club phare de Tunisie, le pays d'origine de ses parents.