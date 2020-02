Girondins – OM (0-0) : Paulo Sousa a des regrets sur le résultat mais…

true

La malédiction durera une année de plus. Cela fait désormais 43 ans que l’OM ne s’est plus imposé à Bordeaux, le choc d’hier soir en Gironde ayant accouché une souris (0-0). Au terme d’un match médiocre sur le plan technique, aucune des deux équipes n’est ainsi parvenue à prendre le meilleur, la faute il est vrai à deux parades d’un Steve Mandanda sauvé aussi par sa barre et la VAR.

« On est tombés sur un gardien qui ne nous a pas permis de l’emporter mais sinon, l’équipe a tout bien fait, notamment en première période, a expliqué Paulo Sousa en conférence de presse. Ensuite, il y a eu de la fatigue, moins d’intensité mais on s’est tout de même créé quelques opportunités. »

« Il y a des regrets sur le résultat »

L’entraîneur des Girondins sort donc satisfait de cette partie et nourrit même quelques regrets. « Il y a des regrets sur le résultat, je suis très content, maintenant il faut être plus régulier, a-t-il ajouté. On travaille beaucoup sur le mental, l’attitude, pour construire une culture qui donne la possibilité à l’équipe de bien rester concentrée sur ses tâches et de bien connaître ses capacités. Quand on reste concentrés, avec une bonne intensité mentale, on peut rivaliser avec n’importe quel adversaire. »