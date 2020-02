Girondins – OM (0-0) : une kyrielle de recruteurs dans les tribunes

true

C’était hier soir le match très attendu entre les Girondins de Bordeaux et l’OM pour la 22e journée de Ligue 1. 90 minutes et une rencontre terne, marquée par un important déchet technique et assez peu d’occasions de buts.

Reste que l’affiche avait suscité de l’intérêt. Et notamment en Europe. Car comme le quotidien marseillais, La Provence, nous le précise, les observateurs de plusieurs formations françaises et étrangères étaient dans les tribunes du Matmut Atlantique.

Parmi les clubs représentés, et on reprend le média régional, les émissaires de Lorient et Rennes et des clubs espagnols de Villarreal, Valence, l’Atlético de Madrid et d’Eibar, ainsi que les Anglais de Wolverhampton.