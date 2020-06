Girondins, OM – Mercato : Cuisance, la porte est verrouillée de l’intérieur

Si l’OM et les Girondins de Bordeaux veulent recruter Michaël Cuisance, il va falloir trouver plus d’arguments que leur seule notoriété en France. À l’instar du FC Metz, les deux clubs sont intéressés par le profil du milieu du Bayern Munich (20 ans).

Si l’hypothèse d’un prêt semblait jouable en début de saison, ce n’est plus vraiment le cas à l’heure actuelle. L’ancien pensionnaire du LOSC joue en effet depuis plusieurs matches et a même ouvert son compteur buts ce week-end contre Wolfsburg (4-0). Forcément, le club bavarois ne veut pas s’en séparer et compte déjà sur lui pour l’exercice 2020-2021.

« Nous comptons sur Michaël, a affirmé son coach Hans-Dieter Flick en conférence de presse. La saison prochaine, nous aurons besoin d’un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra-chargé. Et je suis satisfait de son rendement ces dernières semaines, il progresse et il a montré aujourd’hui (samedi) pourquoi il a été régulièrement titulaire depuis un mois. » Avec Pape Gueye, Cuisance serait aujourd’hui le joueur le plus demandé par André Villas-Boas à l’OM…

