Girondins : Puel ne connaissait pas Palencia à son arrivée à l’ASSE !

Transféré des Girondins de Bordeaux à l’ASSE l’été dernier, Sergi Palencia (23 ans) n’a pas su s’imposer auprès de Claude Puel. Presque logique…

Les supporters de l’ASSE trépignent d’impatience pendant cette période de confinement : les Verts sauront-ils assurer leur maintien si la saison reprend en Ligue 1 ? Si l’arrivée de Claude Puel a rassuré dès son arrivée, force est de constater que le technicien castrais a perdu du crédit depuis.

L’ASSE, qui pointait à une inquiétante 17e place du classement avant la suspension du championnat, va devoir trouver des guerriers pour se sortir de ce guêpier. Sergi Palencia ne devrait pas en faire partie. « Palencia, c’est un arrière latéral. Il te faut soit de la puissance soit de la vitesse, il n’a ni l’un ni l’autre. C’est lui qui était à Bordeaux. Parce qu’il était formé au Barça on a pensé que c’était le nouveau Dani Alvès, je ne sais pas », a récemment taclé Willy Sagnol sur les ondes de RMC Sport.

#ASSE Sagnol tacle Palencia : Comme le rapporte le site webgirondins, Willy Sagnol a taclé Sergi Palencia hier sur RMC. « Le petit jeune Sergi Palencia de Saint-Étienne, c’est un arrière latéral. Il te faut soit…https://t.co/1oavnvEiLP — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 20, 2020

Dans la foulée, Gilbert Brisbois a enfoncé le clou en racontant une anecdote symbolique sur la place aujourd’hui occupée par l’ancien Bordelais dans l’esprit de Puel. « Le nouveau staff, Claude Puel et toute sa bande lorsqu’ils sont arrivés, premier entraînement ils voient Palencia et ils se disent : ‘qui c’est celui-là ? Il vient du centre de formation ? Il n’est pas au niveau’. On leur répond, ça c’est Palencia, il a signé 4 ans’. C’est fantastique quand même », a-t-il embrayé. Tout est dit ?