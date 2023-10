Le LOSC tient le nouveau Hazard, Nice dans l'histoire après l'OM, rebondissement pour Maurice à Rennes !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Clermont : Gonalons est triste pour son OL

A l’issue d’OL – Clermont (1-2) dimanche soir, Maxime Gonalons a eu une vraie pensée pour son club formateur, qu’il a battu et envoyé à la dernière place de Ligue 1. « C'est difficile, je suis obligé de parler avec le cœur (…) La situation est compliquée, presque pas envisageable. Jamais je n'aurais pensé une minute que le club en soit là aujourd'hui. Mais c'est le foot, il faut avoir conscience que ce sera difficile. Nous, on sait qu'on joue le maintien. Eux doivent le comprendre. Il faut faire un switch. Il faut qu'ils s'accrochent. Quand on voit un club comme Lyon, on ne peut pas espérer le voir descendre, c'est impossible », a glissé le milieu auvergnat à Prime Vidéo.

LOSC : Bouaddi s’offre un nouveau record de précocité

Plus jeune joueur à avoir disputé un match de Coupe d’Europe face à Klasvik avant la trêve, Ayyoub Bouaddi (LOSC) est devenu à 16 ans et 20 jours le plus jeune joueur à débuter en Ligue 1 au XXIème siècle dimanche face à Brest (1-0 pour les Dogues) comme le rapporte l’excellent compte Twitter Stats du Foot. Il fait même mieux qu’un certain Eden Hazard, lequel avait fait ses débuts avec les Lillois à 16 ans et 321 jours.

Plus jeunes joueurs à évoluer en L1 depuis 1950 :



- Kalman Gerencseri à 15 ans et 225 jours

- Laurent Paganelli à 15 ans et 309 jours

- Joël Fréchet à 15 ans et 320 jours

- AYYOUB BOUADDI à 16 ans et 20 jours #LOSCSB29 — Stats Foot (@Statsdufoot) October 22, 2023

Stade Brestois : Roy contrarié par la défaite à Lille

En déplacement à Lille, le Stade Brestois a concédé sa deuxième défaite de la saison (0-1) et a raté l’occasion de monter sur le podium. Eric Roy a eu beaucoup de mal à digérer la prestation des siens :

« Le début de match est surtout entaché de ce cadeau qu'on a fait à l'adversaire, ce but qu'on a donné. Il y a de la déception, parce qu'on se dit que sans ce cadeau, on aurait peut-être pu faire un bon résultat ici. C'est décevant, et en même temps je ne condamnerai jamais un joueur qui a fait une erreur (...) grossière. Ce soir, on peut considérer (...) qu'offensivement, on n'a pas pesé. Personnellement, la possession ne m'intéresse pas tellement. (Lucas) Chevalier n'a pas fait un arrêt. Il faut qu'on soit capable de mieux tenir le ballon dans les trente derniers mètres adverses. Il nous a manqué un peu plus de justesse et surtout d'être bon dans les deux surfaces de réparation. On va rentrer dans le rang certainement à un moment, mais ce qui est pris n'est plus à prendre. »

Der Zakarian pas tendre avec son Montpellier à Nantes

Battu par le FC Nantes à la Beaujoire (0-2), Michel Der Zakarian s’est fendu d’une analyse sans concession sur la prestation de son Montpellier : « On a été mauvais. Il faut travailler, courir beaucoup et mieux. Aujourd'hui, on a raté notre match. On leur donne le premier but, on commet trop de fautes, on fait des mauvais choix. En défense, on n'a pas été bons non plus. Les distances étaient trop longues ».

Pour autant, hors de question pour lui de se planquer derrière le match arrêté de Clermont pour justifier ce coup d’arrêt : « Non, c'est autre chose. Ce match-là, on l'a gagné même s'il a été arrêté à trois minutes de la fin. Aujourd'hui, Nantes a été meilleur que nous ».

Mais aussi...

Stade Rennais : Maurice main dans la main avec Genesio ?

Florian Maurice a tenu à affirmer haut et fort qu’il travaillait main dans la main avec Bruno Genesio malgré les récentes rumeurs de tensions entre les deux hommes au Stade Rennais. « Je passe du temps dans le vestiaire, autour du terrain, j’ai beaucoup de discussions informelles, raconte Maurice dans un supplément d’Ouest France. Je vois peu de joueurs dans mon bureau, ça arrive lors de moments difficiles, quand il y a un peu plus de tension. Mais je suis toujours dans la même direction que le coach, c’est impossible d’avoir un discours différent, parce que les joueurs sont assez malins pour s’engouffrer dans des failles. Le coach a toujours raison. »

Monaco – Metz : Camara avait prémédité son coup de génie, Hütter le félicite

Auteur du but de la 9ème journée d’un lob de 58,4 mètres lors de Monaco – Metz (2-1), Lamine Camara (19 ans) a évoqué son coup de génie au micro de Canal+. Un coup que le jeune Sénégalais avait prémédité : « Ça fait un moment que je suis leurs matchs. J’ai vu que le gardien sort parfois de sa ligne. Il est trop loin de ses cages donc dès que l’occasion s’est présentée, je n’ai pas hésité. Et je l’ai mis (…) Je m’étais dit que, dans le match, il y aurait forcément une occasion, donc dès qu’elle s’est présentée, comme je l’ai dit, je n’ai pas hésité ».

Revenu également sur ce but peu commun, Adi Hütter, le coach de Monaco, n’en veut pas à son gardien : « Je n'ai rien dit à Philipp (Köhn) à la mi-temps. Quand on joue si haut, il doit jouer libéro. On prend des risques. Mais il faut féliciter le buteur messin, auteur d'un but fantastique, que je n'avais jamais vu en tant que coach ».

OGC Nice : le Gym s'offre un record historique

Vainqueur de l'OM samedi à l'Allianz Riviera grâce à un coup de boule d'Evann Guessand en seconde période (1-0), l'OGC Nice a encore épinglé un cador de Ligue 1 à son tableau de chasse après le PSG et l'AS Monaco. Avec ce nouveau succès de prestige, le Gym s’offre LA statistique de ce début de saison : ce n’est que la quatrième fois, dans l’après-guerre, qu’une équipe de L1 n’a jamais été menée au score en 9 journées ! Seuls les Girondins de Bordeaux (12) avaient mieux lors de la saison 1984-1985.

