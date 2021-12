Gouiri a inspiré un Lyonnais à Nice, Briand prend exemple sur CR7, Reims tient le remplaçant de Rajkovic

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

OGC Nice : Bard a été convaincu … par Gouiri

Formé à l'OL et transféré à l'OGC Nice l'été dernier, Melvin Bard s'est longuement confié à Nice-Matin. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le latéral gauche, titulaire indiscutable pour Christophe Galtier, ne regrette pas son choix : « J'avais joué une fois contre la réserve, mais je ne connaissais pas la ville. Elle est top. Le soleil, les infrastructures, il y a tout ce qu'il faut. Amine (Gouiri) m'en avait déjà parlé en bien : « Tu vas t'y plaire ». J'avais déjà pensé à tous les Lyonnais qui avaient réussi à Nice quand Amine était parti, je voyais ce qu'il faisait. Il m'avait fait une bonne promo du club (…) La différence avec l'OL ? L'ambition est plus marquée à Lyon, la pression est plus forte. L'OGC Nice a des ambitions aussi, mais c'est plus familial ici ».

Jimmy Briand veut continuer à Bordeaux... encore quelques années

En conférence de presse hier, Jimmy Briand a évoqué son avenir... Lui qui a aspire à finir aux Girondins de Bordeaux mais à continuer encore un peu sa carrière : « L’année dernière, on m’a économisé, donc c’est bon, j’ai encore des années devant moi (...) Cristiano Ronaldo, un modèle ? C’est un exemple, on est de la même génération. On a souvent joué l’un contre l’autre. Mais en ce qui concerne l’hygiène de vie, le travail invisible, je fais vraiment attention. Bien dormir, bien s’alimenter, les massages, les étirements, la musculation… Ce sont toutes ces choses. Je pense que j’ai encore quelques années dans les jambes. Je me sens bien dans le club, l’équipe. Après, la décision, ce n’est pas le joueur qui la prend ».

Reims : Diouf affiche ses ambitions

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Predrag Rajkovic effectue probablement sa dernière année dans les buts au Stade de Reims. Attendu titulaire dans le derby face à Saint-Anne, sa doublure Yehvann Diouf ne masque pas ses ambitions dans l'Union : « Mon objectif c'est d'être numéro 1 après Rajko. Cela fait plaisir de savoir que le club compte sur moi, j'essaie de faire tout mon possible dans le but de progresser et être au niveau quand je serai amené à jouer ».

SCO Angers : Bernardoni raconte sa grosse galère

Dans L'Equipe, Paul Bernardoni est revenu sur sa pneumopathie qui l'a tenu éloigné des terrains durant un mois et demi. Le gardien du SCO Angers, attendu demain contre Linas-Montlhéry, raconte son infection pulmonaire : « J'ai eu une première antibiothérapie qui n'a pas fonctionné la première semaine. J'ai repassé un scanner, on s'est rendu compte que la bactérie avait continué à grossir étant donné que l'antibiotique ne marchait pas. Donc on a refait une antibiothérapie qui, cette fois-ci a fonctionné (…) J'ai pas mal souffert, il a fallu un peu de patience pour que la bactérie s'en aille. Les douleurs étaient assez costaudes dans le dos et au niveau des côtes. Ce n'était pas agréable. J'avais énormément mal et je dormais très peu la première semaine, une nuit sur deux. Je me faisais réveiller par la douleur dans les côtes, c'était compliqué ».

Mercato : le SCO et Bentaleb, ça chauffe !

A l'entraînement du SCO Angers depuis plusieurs semaines afin de se maintenir en forme, Nabil Bentaleb (ex-Tottenham, Schalke04, 27 ans) pourrait bien signer dès cet hiver dans le Maine-et-Loire. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Gérald Baticle, le coach angevin, à Ouest-France : « Il n'y a encore rien de fait. Il était en préparation pour retrouver sa condition. C'est un joueur qui peut nous intéresser. C'est une possibilité pour nous, en fonction de ce qu'il se passera au mercato, d'intégrer un très bon profil ». Il pourrait notamment remplacer un Angelo Fulgini, mis sur le marché par le SCO.