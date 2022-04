Guion choqué avant l’ASSE, Delort chauffe Monaco, Nantes s’est fait un nouvel ennemi biblique

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

OGC Nice : Delort chambre l’AS Monaco

Auteur d’un doublé salvateur contre le FC Lorient hier à l’Allianz Riviera (2-1), Andy Delort a déjà lancé le derby contre l’AS Monaco dans deux jours à Louis II... où le manque de public est reconnu. « J'espère qu'on va faire un gros match mercredi, pour le club et pour les supporters. Et que le stade sera plein... Plein de supporters niçois, hein. Sinon, il n’y a pas souvent du monde là-bas », a-t-il ironisé après son doublé.

SCO Angers : Mandrea a dégoûté le FC Nantes

Anthony Mandrea a réussi un match quasi parfait hier à la Beaujoire. Dans une rencontre dominée par le FC Nantes (35 centres, 14 corners, 25 tirs), le gardien du SCO d’Angers a longtemps tout repoussé, d’une reprise puissante du gauche de Nicolas Pallois (34e) à une frappe sèche de Randal Kolo Muani (67e) en passant par une tête à bout portant de Ludovic Blas (45e). « On va dire que j’avais des aimants sur les mains, savourait-il avant d’être nommé dans L’Équipe type du week-end. C’est de l’instinct, de la réaction complète. Je suis en train d’engranger de la confiance. » Antoine Kombouaré valide cet état de fait : « On a tout essayé mais à un moment donné, vous n’allez pas tomber contre Jésus tous les week-ends. »

Girondins : Guion inquiet avant l’ASSE

La déroute des Girondins de Bordeaux hier face à l’OL au Groupama Stadium (1-6) inquiète grandement David Guion avant la réception de l’ASSE dans deux jours au Matmut Atlantique (19h). « C'est incompréhensible. Je ne m'attendais pas un tel match. Je ne pensais pas que l'on pouvait descendre aussi bas. Je m'interroge sur ces faiblesses individuelles et ce manque de remise en cause. On se doit tout de suite de réagir et on se met une pression supplémentaire pour la fin de saison. Il faut penser déjà au match de mercredi contre Saint-Etienne, a-t-il pesté en conférence de presse. C'est une bonne chose de voir ce match arriver très vite avec un jour de moins de récupération que notre adversaire stéphanois. C'est un naufrage collectif. Il faut toujours être derrière ce groupe sinon on a de graves désillusions. »

Stade de Reims : Garcia tance ses attaquants

Comme Olivier Dall’Oglio, une partie du public du Montpellier HSC a trouvé la rencontre contre le Stade de Reims ennuyeuse (0-0) et a sifflé les joueurs à la pause, puis au coup de sifflet final. « Il y a de l’agacement dans les tribunes, si on doit se faire bouger, ça fait partie du jeu. Je préfère un public qui réagit », a reconnu le coach du MHSC en conférence de presse. Oscar Garcia estime, lui, que ses hommes auraient dû repartir de la Mosson avec trois points. « On a eu les meilleures occasions, mais le haut niveau, c’est l’efficacité », a-t-il analysé. Reims (37 points) n’a pas tout à fait sécurisé sa place en Ligue 1.

RC Strasbourg : Stéphan trouve la situation exceptionnelle

Déçu du nul à Troyes hier (1-1), Julien Stéphan a tenu à replacer l’église au centre du village : non, le RC Strasbourg n’était pas programmé pour jouer le haut du tableau cette saison. Des couacs peuvent donc arriver. « Hormis Kevin Gameiro, tout le monde découvre ce genre de situation, d’être amené à lutter avec les ténors du championnat dans un sprint final. Ce manque de vécu pèse dans le money time. Beaucoup de joueurs ont connu la lutte pour le maintien (la saison dernière), mais le haut du classement, c’est nouveau, a-t-il analysé en conférence de presse. Être à la cinquième place de L1 à six journées du terme, ça, c’est exceptionnel ! On est devant Lille, Lyon, Lens et Monaco et même si on a envie de prendre un maximum de points et qu’on regrette ces égalisations tardives, on aura le classement qu’on mérite d’avoir à la fin. »

