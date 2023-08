Henry en pole chez les Espoirs, pourquoi Matic a choisi Rennes, prolongations au LOSC et aux Girondins

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

LOSC : une prolongation chez les Dogues

Hier en début de soirée, le LOSC a annoncé la prolongation du jeune milieu de terrain Ugo Raghouber (20 ans). Actuellement prêté pour une saison au Mans (National 1), il est désormais lié aux Dogues jusqu'en 2026

Le LOSC annonce aujourd’hui la prolongation du contrat d’Ugo Raghouber (20 ans).



Le jeune joueur à vocation défensive s’est lié avec le Club jusqu’en 2026. Il est parallèlement prêté pour une saison au Mans FC (National).



Bonne chance Ugo 🙌 — LOSC (@losclive) August 16, 2023

LOSC : décision le 24 pour Bentaleb, ça se refroidit pour Seidu, une touche pour Bayo

Par ailleurs, Mohamed Toubache-Ter lâche deux informations sur le Mercato des Dogues. D'abord concernant le milieu Nabil Bentaleb (SCO Angers, 28 ans), le LOSC attend toujours le feu vert de la LFP suite à son pépin à la visite médicale. Son cas sera tranché le 24 août. Enfin, concernant la rumeur Alidu Seidu (Clermont, 23 ans), il n'y a pas de mouvements des Dogues pour l'instant.

La commission vient de donner une réponse concernant Nabil Bentaleb:



Réponse repoussée au 24 août !! #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 16, 2023

Pas de Seidu au LOSC, y’a rien de + pr le moment !! #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 16, 2023

Enfin, et l'info est signée Nicolo Schira, ça bouge un peu pour Mohamed Bayo. Poussé dehors par Paulo Fonseca, l'ancien Clermontois intéresserait les italiens de la Salernitana. Des discussions ont démarré en ce sens.

Stade Rennais : la raison qui a poussé Matic vers la Ligue 1

A 35 ans, Nemanja Matic a choisi de rompre son contrat avec la Roma, où il lui restait un an, pour s'engager pour deux saisons avec le Stade Rennais. Interrogé par RMC, l'agent Laurent Schmitt, qui a joué les intermédiaires dans cette opération, a révélé que le milieu voulait ajouter une corde à son arc en prévision d'une carrière d'entraîneur : "Beaucoup ont été surpris que cela se fasse, a-t-il déclaré. Il veut devenir entraîneur, il souhaitait donc avoir une expérience en France pour découvrir un nouveau championnat. Apprendre à gérer des joueurs français". Depuis le début de sa carrière, Matic a joué en Serbie (Lazarevac), en Slovaquie (Kosice), en Angleterre (Chelsea, Manchester United), aux Pays-Bas (Vitesse Arnhem), au Portugal (Benfica Lisbonne), en Italie (AS Roma) et désormais en France.

Equipe de France Espoirs : Henry en pole ?

Mohamed Toubache-Ter assure que Jocelyn Gourvennec, qui était pressenti pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, n'a plus de nouvelles de la Fédération. Ce qui laisserait donc un boulevard au champion du monde 98, qui "aime tellement se faire désirer encore et encore", selon l'insider.

Gourvennec n’a plus de News de la FFF…



Thierry Henry a un Boulevard & aime tellement se faire désirer encore & encore. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 16, 2023

Et aussi...

AS Monaco : un attaquant de Leicester ciblé

Alors que le dossier Folarin Balogun coince toujours avec Arsenal, l'AS Monaco aurait avancé ses pions pour l'attaquant de Leicester City Patson Daka (24 ans) selon L'Equipe. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives l'an dernier en Premier League et peu désireux de jouer en Championship, l'international zambien serait emballé à l'idée de rejoindre la Principauté.

FC Metz : la piste Bangsbo

Selon L'Equipe et Expressen, le FC Metz serait très chaud pour récupérer le défenseur central de Göteborg Johan Bangsbo (20 ans). Une première offre des Grenats serait même déjà partie...

MHSC : Savanier opérationnel pour Lyon

Sorti à 20 minutes de la fin du match contre Le Havre (2-2) dimanche, Téji Savanier ne souffre pas d'une blessure. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, il s'agissait simplement d'une "grosse crampe de fatigue". Le capitaine du MHSC s'est entraîné normalement ce mercredi. Il devrait être titulaire samedi après-midi pour le déplacement à Lyon.

Girondins : Bordeaux ne voulait pas d'un retour d'Annecy, un joueur prolongé

L'Equipe révèle que la Ligue a demandé aux clubs de L2 s'ils étaient pour ou contre une réintégration d'Annecy à la L2 après la rétrogradation administrative de Sochaux. Il y a eu 7 pour, autant de contre et 4 abstentions. Si dans les "pour", on retrouvait l'ASSE. Parmi les votes "contre", il y avait les Girondins de Bordeaux et Rodez. Pour rappel, si la L2 était restée à 19 clubs, les droits TV auraient été plus importants (car divisés en 19 et non en 20).

Par ailleurs, le FCGB a officialisé hier la prolongation de son latéral gauche Jacques Ekomié jusqu'en 2027. Titulaire lors de la 1ère journée à Pau (0-3), il avait été sorti à la pause par David Guion et n'a pas pris part au match contre Concarneau (1-0) lundi.

Jour J pour Sochaux et Sedan pour le National 1

C'est aujourd'hui à 12h15 que le FC Sochaux joue son avenir devant la DNCG. Soit le plan de reprise du tandem Jean-Claude Plessis – Pierre Wantiez est validé et le club doubiste peut repartir en National 1 avec un projet « FCSM 2028 », soit on se dirigera vers le dépôt de bilan pur et simple. C'est aussi aujourd'hui que le cas de Sedan est étudié par le Comex de la FFF. Désormais portés par Guy Cotret, les Ardennais espèrent récupérer leur place en National 1 et éviter de plonger en Régional 1 (6ème division).

