Imbroglio algérien pour Aouar et Gouiri, le Bayern sur une cible de Nice et Lorient, Edouard Mendy de retour en France

AS Monaco : une cible de Nice et de Lorient plutôt que Nübel au Bayern Munich ?

En quête d'un gardien pour remplacer Manuel Neuer blessé, le Bayern Munich est sur deux pistes : un retour anticipé d'Alexander Nübel (AS Monaco)... ou la venue de Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach). Interrogé par Sky Germany, le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a confirmé l'intérêt pour l'international helvète : « Je n'aime pas parler de joueurs d'autres clubs mais Sommer est définitivement une piste, bien sûr. On considère nos options et nous prendrons une décision dans un futur proche ». Rappelons que Yann Sommer est également une piste de Lucien Favre à l'OGC Nice et du FC Lorient.

OL, Rennes : Aouar et Gouiri calment le président de la Fédération algérienne !

En annonçant qu'Houssem Aouar (OL) et Amine Gouiri (Stade Rennais) étaient susceptibles de rejoindre la sélection algérienne et que le premier avait même donné son accord, Djahid Zefizef, le président de la FAF, a-t-il tenté un coup de pression maladroit ? Il semblerait...

En effet, contacté par L'Equipe et Foot Mercato, l'entourage d'Aouar a démenti avoir dit oui aux Fennecs, assurant que le milieu rhodanien toujours en réflexion. Quant à Amine Gouiri, il a aussi fait part de son étonnement en conférence de presse : « Ah, bah même moi je n’étais pas au courant (de discussions). Vous me l’apprenez. Non, ce n’est pas du tout un sujet (…) Pour l’instant je suis en équipe de France Espoirs. On a l’Euro en fin de saison à préparer. A l’heure d’aujourd’hui je me concentre sur le Stade Rennais ».

Stade Brestois : Eric Roy n'a demandé aucune garantie au Mercato

Nouvel entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy a évoqué le Mercato d'hiver du club armoricain en conférence de presse. L'intéressé l'a assuré : il n'a pas eu d'exigence particulière à Grégory Lorenzi pour accepter ce poste.

« Je vais être très franc, c’est quelque chose que l’on n’a pas du tout abordé avec Greg. À aucun moment je lui ai dit : « Je viens si tu renforces l’équipe ». Je sais qu’il y a des joueurs qui risquent de partir, et peut-être qu’à ce moment-là ils seront remplacés. »

Suite au prêt de Jere Uronen à Schalke04, le SB29 recrutera comme l'a annoncé son directeur sportif : « On le remplacera forcément, mais pas forcément au poste initial, car on a des solutions pour compenser son départ (Brassier, Duverne). On aura une réflexion avec Eric, pour voir ce qu’on peut améliorer dans cet effectif ».

Stade de Reims : Edouard Mendy est de retour en ville !

Remplaçant du côté de Chelsea cette saison, rétrogradé en numéro 2 derrière Kepa Arrizabalaga depuis l'arrivée de Graham Potter, Edouard Mendy traverse une période difficile chez les Blues. Elle est d'autant plus dur que le portier sénégalais traine une blessure au doigt qui le pénalise. Si l'on en croit le média 13Football, l'ancien portier de Rennes est actuellement en France, du côté de Reims, où il est passé sur le billard pour régler son souci.

RC Strasbourg, Girondins : Guilbert a été libéré par Aston Villa

Ecarté de l'effectif d'Aston Villa depuis le début de saison et contraint de s'entraîner avec l'équipe U23, Frédéric Guilbert (latéral droit, 28 ans) a été libéré à six mois de la fin de son contrat selon le Birmingham Live. L'ancien Strasbourgeois et Bordelais cherche un nouveau projet et attend des propositions de France.