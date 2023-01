John Textor (OL) fait du business avec un fossoyeur des Girondins, Lucien Favre en danger à Nice

S'il suscite encore beaucoup de défiance en France depuis son arrivée à la tête de l'OL, John Textor ne fait rien pour rassurer ceux qui le comparaient à Jack Kachkar et le voient désormais comme une sorte de Gérard Lopez. Du côté de Botafogo, son club au Brésil, l'Américain s'affiche en effet aux côtés d'Hugo Varela... l'agent bien connu des supporters des Girondins de Bordeaux pour avoir précipité la chute du club avec GACP. D'après Romain Molina, le Portugais « s’est recyclé dans un deal de betting pour John Textor entre Botafogo et PariMatch ».

