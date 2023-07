Blas et Le Fée provoquent un départ à Rennes, Fonte vers l'Angleterre, Toulouse tient le remplaçant de Spierings

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Stade Rennais : Tait vers Montpellier ?

Selon les informations du journaliste d'Amazon Prime Vidéo et de la chaîne L'Équipe, Karim Bennani, le milieu de terrain du Stade Rennais, Flavien Tait, en instance de départ cet été suite aux arrivées successives de Ludovic Blas et Enzo Le Fée, serait en négociations très avancées avec un club de Ligue 1. Il s'agirait de Montpellier. Une information démentie par Mohamed Toubache-Ter, qui assure que Tait a davantage la tête à l'étranger.

LOSC : Fonte en Championship, Lelo sur les tablettes ?

Dans l'attente désespérée d'un appel du LOSC pour y poursuivre sa carrière, José Fonte (39 ans) pourrait finalement retourner en Angleterre. Selon l'excellent Ignazio Genuardi, spécialiste du Mercato et scout, Southampton (Championship) songe à le relancer en cas de départ de Lyanco. Le Portugais connait plutôt bien la maison, lui qui a disputé 286 matchs en 7 saisons avec les Saints (2010-17). Dans le sens des arrivées, les Dogues lorgneraient le latéral gauche Leonardo Lelo (23 ans, Casa Pia), selon Ekrem Konur.

En quête d’un DC expérimenté, #Besiktas apparaît fortement intéressé par #Lyanco. Il s’agit même de la prio devant Djiku (Strasbourg) et Amartey (Leicester). Pour le remplacer, Southampton souhaite récupérer un ancien de la maison : #Fonte (fc.Lille). #Mercato #LOSC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 7, 2023

Mais aussi...

OGC Nice : le Gym vend enfin Dolberg (officiel)

Prévu depuis de longues semaines, le départ de Kasper Dolberg est enfin officiel au Gym. Le Danois rebondit à Anderlecht.

Toulouse : le remplaçant de Spierings arrive de MLS

Le Toulouse FC a conclu la signature du remplaçant de Stijn Spierings. Il s'agit du Vénézuélien Cristian Casseres Jr (New York Red Bulls, 23 ans). Casseres s'est engagé pour quatre ans (2027) contre un transfert estimé à 1 M€. Selon L'Equipe, les Violets chercheraient désormais à recruter un gardien et un attaquant. Pour ce dernier poste, le Bastiais Franck Magri (23 ans) est pisté.

Stade de Reims : Teuma, c'est signé !

Gros coup pour le Stade de Reims qui a officialisé la venue d'un des tous meilleurs joueurs de Jupiler Pro League, Teddy Teuma (Union Saint-Gilloise, 29 ans). L'international maltais a été présenté de manière très drôle par les Champenois :

Son métier ? c̵h̵a̵u̵f̵f̵e̵u̵r̵ footballeur ⚽️

Sa passion ? Délivrer des p̶a̶l̶e̶t̶t̶e̶s̶ galettes ? pic.twitter.com/LhKFyt96Of — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 7, 2023

RC Strasbourg : après Diarra, un autre dossier chaud s'ouvre !

Désormais plus serein économiquement depuis l'arrivée de BlueCo et de Todd Boehly, le RC Strasbourg est attaqué de toutes parts en ce début de Mercato. Après le forcing du RC Lens pour Habib Diarra, c'est au tour de Burnley de se lancer dans la course à la signature du polyvalent Ismaël Doukouré, arrivé de Valenciennes il y a un an et demi et qui a pris sa pleine mesure en fin de saison avec Frédéric Antonetti.

?EXCL : ?¬レᆰ️?￰゚ヌᄋ?￰゚ヌᆴ #Ligue1 |



◉ Burnley a entamé des discussions avec Strasbourg pour Ismaël Doukouré.https://t.co/LIJaEAHi29 pic.twitter.com/2x58Q82LZr — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 7, 2023

Et enfin...

Girondins : un deuxième goleador après Vipotnik ?

Après avoir finalisé la venue de Zan Vipotnik, le meilleur buteur du Maribor, les Girondins de Bordeaux avancent sur un nouveau goleador. Ignazio Genuardi annonce que le club au scapulaire a entamé des discussions avec Roda JC pour l'avant-centre Dylan Vente (24 ans), 21 buts la saison passée en D2 néerlandaise.

Après avoir arraché la signature de Vipotnik, #Bordeaux s’active pour placer un nouveau coup au niveau offensif. Les Girondins ont lancé des négos au sujet de l’attaquant néerlandais #Vente (Roda JC), auteur de 21 buts la saison passée en championnat. #Mercato #FCGB — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 7, 2023

Lorient : Le Bris fait tomber une tête en interne

Finalement retenu par le FC Lorient après avoir été tenté par un départ à l'OGC Nice et à Leeds, Régis Le Bris a obtenu la tête d'un dirigeant des Merlus. En effet, si l'on en croit L'Equipe, Arnaud Tanguy (47 ans), l'ancien DG du Havre et de Caen, qui était en froid avec Le Bris, a été démis de ses fonctions. Ecarté à Lorient, Tanguy garde néanliuns un poste honorifique dans la holding qui détient le club.

Lorient : un départ officialisé

Toujours du côté des Merlus, le départ de Samuel Loric pour Quevilly Rouen Métropole, pensionnaire de Ligue 2, a été officialisé ce vendredi soir par le club lorientais. Le latéral gauche français était prêté lors de la deuxième partie de saison dernière à QRM.

