Kipsta sort la gamme Viralto pour les artistes du football

Qui n'a pas rêvé de dribbler comme Lionel Messi, de faire un contrôle en porte manteau à la Zinédine Zidane, un extérieur du pied à la Ricardo Quaresma ? La caresse du cuir, sa finesse, ses subtilités, la grâce du geste, c'est justement sur ça que Kipsta a travaillé au moment de sortir sa nouvelle game Viralto.

Que vous soyez joueur du dimanche ou footballeur aguerri, vous connaissez tous l'importance d'être bien chaussé. Avec sa tige 3D AIR MESH sur l’avant du pied, ses renforts en mousse et suédine au niveau du talon, sa semelle intérieure préformée avec pads poron@, son revêtement anti-irritation, sans oublier son col en KNIT de dernière génération, très élastique, garantissant un bon maintien près du pied, les Viralto vous offrent un confort sans égal afin de laisser s'exprimer votre maestria balle au pied.

La technologie au service des virtuoses de la balle

Mais le confort est aussi au service de l'efficacité avec une technologie FLEX-H sur l'avant de la chaussure pour favoriser le mouvement, un DUAL-HARDNESS pour une bonne souplesse et un maintien optimal ainsi la toute nouvelle technologie OPTIMAL STRIKE ZONE qui assure une zone de contrôle, de passe, et de frappe optimale grâce à l'asymétrie de ses lacets.

La gamme Viralto se décline en 4 modèles : le TF pour évoluer sur les synthétiques durs ou le schiste, le FG en crampons « moulés » en TPU pour les pelouses naturelles et synthétiques, le MG en crampons creux pour les terrains mixes et enfin le SG en crampons vissés pour les terrains plus gras. Avec les Kipsta Viralto, vous trouverez forcément votre bonheur.