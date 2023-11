Un nouveau rival pour le PSG, plaintes au Havre avant Nantes, Maurice reste à Rennes !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

AS Monaco : Köhn voit son équipe rivaliser avec le PSG

Vendredi soir, l'AS Monaco sera en déplacement au Parc des Princes pour un choc entre le leader et le 3e de Ligue 1. En cas de succès, les joueurs de la Principauté reviendraient à hauteur du club de la capitale. Le gardien asémiste Philipp Köhn, héros du match au Havre (0-0) lors de la précédente journée avec un pénalty arrêté dans les arrêts de jeu, voit l'ASM rivaliser avec le champion de France : "Le PSG est un grand club, a déclaré le gardien suisse en conférence de presse. Ils ont été régulièrement champions ces dernières saisons, on connaît leurs qualités. Ils ont effectué de nombreux changements cet été et ont perdu des individualités. Aujourd’hui, ils ont une meilleure alchimie et jouent plus en équipe. Ce sera un match excitant, j’ai hâte d’y être, car les deux équipes jouent un bon football. J’espère qu’on pourra réaliser un très grand match. A la vue des qualités montrées, ainsi que sur le plan comptable, je pense que nous sommes proches d’eux".

Le Havre : 5 plaintes déposées par des supportrices du RC Lens et du LOSC

L'affaire des palpations de sécurité au stade Océane a franchi une étape hier mercredi puisque l'AFP a révélé qu'il y avait désormais cinq plaintes de supportrices du RC Lens et du LOSC. Le procureur de la République, Bruno Dieudonné, a déclaré à l'agence que ces plaintes visent "la même personne, une vigile chargée des palpations de sécurité sur les supporters de sexe féminin, qui n'avait jusque là jamais fait parler d'elle. Les plaignantes ont rapporté des fouilles ressenties comme invasives, évoquant des attouchements sur la poitrine et les parties génitales". Il va cependant falloir démontrer "l'agression sexuelle, et notamment un élément intentionnel", a conclu M. Dieudonné. Contacté par l'AFP, le HAC a répondu : "C’est la première fois que les stadiers sont mis en cause, et la personne chargée de la palpation n’a jamais été pointée du doigt auparavant". Le club doyen a précisé qu'il ne souhaitait pas "remettre en question le dispositif", déjà éprouvé en Ligue 2 sans incident.

Stade de Reims : Still calme l'enthousiasme

Invité de Génération After hier soir, l'entraîneur du Stade de Reims, Will Still, a tenu à tempérer l'enthousiasme autour de son équipe, 5e du championnat après 12 journées. Perfectionniste, le Belge assure n'avoir pas digéré certains résultats : "La saison est encore longue. Il ne faut pas s'enflammer et se prendre pour des autres. Des résultats me restent en travers de la gorge". Still est également revenu avec humour sur le manque de spectacle en Ligue 1 : "« C’est notre faute (rire) ! Si on ne touche pas trois fois les montants à Toulouse (1-1 le 22 octobre), ça fait trois buts en plus. Et si on ne gaspille pas toutes nos occasions contre Paris (défaite 3-0 le 11 novembre), ça fait peut-être deux-trois buts. On est aussi responsables. Mais je pense que c’est juste un concours de circonstances, ça produit un peu moins de spectacle. Pour ma part, je n’ai toujours pas l’intention d’attendre sur mes 16 mètres et de regarder les autres jouer. J’ai envie d’aller de l’avant et essayer de créer du danger. Même si on n’est pas toujours hyper efficace, on va essayer de rectifier le tir. Mais pour moi, pour l’instant, c’est plus un concours de circonstances qu’autre chose. Nous on se concentre sur ce qu’on peut gérer. Le plus facile à contrôler, c’est toi-même. Si tu mets assez d’intensité et de qualité dans ce que tu fais, tu mettras toujours l’adversaire en difficulté".

Clermont : Gonalons optimiste pour la suite de la saison

Sur La Chaîne L'Equipe, le milieu clermontois Maxime Gonalons a fait part de son optimisme concernant la suite de la saison, alors que les Auvergnats restent sur un nul (0-0 à Strasbourg) et une victoire (1-0 contre Lorient) avant de recevoir Lens : "Nous sommes mieux depuis quelques matches. Si on arrive à corriger notre manque de concentration, on va se remettre à gagner".

MHSC : coup de froid pour le nouveau stade

Dans Le Midi Libre, le vice-président de Montpellier Métropole, Christian Assaf, a commenté l'interruption de la consultation du futur stade Louis-Nicollin : "Avec le retrait de la Banque des territoires, les Nicollin ont en effet dû revoir le financement de l’opération. Cela ne sert donc à rien de réunir des gens en ce moment pour leur parler d’un projet dont le financement n’est pas bouclé. Une fois que le tour de table sera bouclé et l’offre constituée, ce qui devrait être le cas fin 2023 ou début 2024, les Nicollin se retourneront vers la Banque des territoires. Tous les partenaires ont la volonté qu’une solution soit trouvée et que la concertation puisse reprendre. On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour aller au bout de ce projet qui est le meilleur aux yeux des responsables. Si le financement s’avère impossible, il faudra peut-être recalibrer le projet ou repartir sur un nouveau. Mais ce n’est pas l’option privilégiée en ce moment. Et quel que soit le choix effectué, celui-ci sera soumis au public par le biais de la concertation".

Stade Rennais : Maurice reste !

En pleine réflexion suite au départ de Bruno Genesio et à l'arrivée de Julien Stéphan sur le banc du Stade Rennais, et annoncé partant en début de semaine, Florian Maurice va finalement rester ! « Je renouvelle ma totale confiance en Florian, annonce Olivier Cloarec. Son attachement à l’équipe du Stade Rennais F.C. et sa contribution au projet du club sont très forts. Nous avons mis en place beaucoup de choses dans l’ensemble du secteur sportif depuis son arrivée. Nous sommes très attachés à pérenniser un mode de fonctionnement collégial pour poursuivre le développement du club à tous les niveaux, dans la durée. Aujourd’hui, l’urgence est de redresser les résultats du club en championnat et d’apporter tout le soutien nécessaire à Julien Stéphan, entraîneur que Florian connaît bien et avec lequel il a déjà collaboré. Je sais pouvoir compter sur les qualités et l’engagement de chacun de nos joueurs et de l’ensemble du staff pour y parvenir. »

