Koundé rapporte gros à Bordeaux, Nice sort un gros chèque, Strasbourg veut recruter du lourd

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

RC Strasbourg : Quiñones sur les tablettes

Après six mois de haute volée avec l'Atlas de Guadalajara, où il a remporté le championnat grâce notamment à trois buts inscrits en demi-finale face aux Tigres et en finale face à Pachuca, Julian Quiñones a des envies d'Europe. Selon Foot Mercato, celui qui a terminé meilleur joueur de la saison, présélectionné en équipe nationale de Colombie, a été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1 et son profil a particulièrement plu au RC Strasbourg. Le RCSA réfléchit à la faisabilité du dossier. mais il doit faire face à la concurrence de Leeds United, où le buteur de 25 ans plaît au coach Jesse Marsch.

Stade Brestois : Der Zakarian très ambitieux cette saison

Nanti d’un recrutement honorable à un mois de la clôture du mercato estival, le Stade Brestois ne manque pas d’ambitions pour la saison qui arrive. « Quand je suis arrivé ici, on ne parlait que de maintien, de maintien…, soupire Michel Der Zakarian dans L’Équipe. J’attends de mes joueurs qu’ils aient l’ambition d’aller voir plus haut. Quand on dit que l’on est compétiteur, c’est qu’on veut gagner des matches. Il faut toujours avoir l’envie d’être meilleur. On doit être meilleurs que la saison passée. On a la capacité de mieux tenir le ballon avec les joueurs qu’on a recrutés. J’espère que l’on sera plus constants dans nos performances et qu’on défendra mieux, collectivement. Si cela avait été le cas, la saison dernière, on aurait fini, sans problème, dans les dix premiers. »

OGC Nice : 12 millions lâchés pour Viti

Comme déjà évoqué plus tôt cette semaine, l’OGC Nice a fait une première offre pour le défenseur central Mattia Viti (20 ans, sous contrat avec Empoli jusqu'en 2025). Révélée par Foot Mercato, la proposition pour l’international Espoirs italien (2 sélections) est finalement estimée à 12 millions d’euros, en dessous des 14 M€ pré-cités.

Stade de Reims : Ito débarque, Hornby prêté en Belgique

Hier ce n'était encore qu'une rumeur, c'est désormais officiel ! Le Stade de Reims a récupéré l'ailier japonais de Genk Junya Ito. L'international japonais était la priorité du club champenois pour compléter son attaque. Le montant de la transaction n'est pas révélé mais le club belge espérait obtenir 10 M€ pour celui qui a marqué 8 buts et donné 21 passes décisives en 49 matches la saison dernière. Au rayon des départs, l’attaquant écossais Fraser Hornby est prêté au club belge du KV Ostende pour la saison. Son contrat dans la Marne court encore jusqu'en juin 2024.

𝗡𝗘𝗪𝗦 | KRC Genk heeft een principieel akkoord met Stade Reims aangaande de overgang van Junya Ito.#mijnploeg



Lees meer https://t.co/5a83yFlDbA pic.twitter.com/AId4FtkXLE — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 29, 2022

Girondins : pactole frustrant pour Koundé

Le transfert de Jules Koundé au FC Barcelone va indirectement faire les affaires des Girondins de Bordeaux. Selon L’Équipe, le club aquitain avait négocié un pourcentage à la revente de 20% sur la plus-value lors de son transfert au Séville FC pour 25 M€ en 2019. L’opération étant estimé à 50 M€, les Bordelais doivent en principe récupérer 5 M€. Une somme qui n’entrera pas dans les caisses du FCGB. Lors des négociations avec King Street et Fortress concernant la remontée de la dette, il a été décidé que ces 5M€ reviendraient aux deux fonds d’investissement.

FC Lorient : Ponceau prolonge chez les Merlus

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : l’aventure au FC Lorient se poursuit pour Julien Ponceau. Produit de la formation des Merlus, le milieu offensif de 21 ans a paraphé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025.