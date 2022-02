Le bras droit de Zidane recalé aux Girondins, Mollet (MHSC) évasif sur son avenir, la Premier League s'affole sur Ekitike

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Girondins : pourquoi Bordeaux a recalé Bettoni

Adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid et candidat au poste d'entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Bettoni a finalement vu sa candidature recalée par le club aquitain qui s'est finalement orienté vers David Guion. Proche de l'ancien Cannois et correspondant pour RMC en Espagne, Fred Hermel a livré les raisons de ce choix discutable : « Les dirigeants préfèrent un “pompier de service” pour éviter la descente plutôt qu’un projet à long terme ». L'Equipe avance une autre explication : comme pour Joao Sacramento, David Bettoni a été jugé trop inexpérimenté pour un poste de numéro 1...

L'AS Monaco sécurise trois promesses

Hier après-midi, l'AS Monaco a enregistré les premiers contrats pros de trois de ses talents. Maghnes Akliouche (milieu), Salatiel Decarpentrie (attaquant) et Yllan Okou (défenseur), 20 ans cette année tous les trois, ont signé des contrats de trois saisons chacun.

Mollet (Montpellier) n'a rien décidé pour son avenir

Suivi par plusieurs clubs plus huppés, dont l'OL, Florent Mollet (Montpellier, 30 ans) s'est voulu évasif sur son avenir dans un entretien à RMC Sport. En fin de contrat en juin 2023, le milieu offensif a laissé entendre qu'une prolongation n'était pas à l'ordre du jour : « Moi la question ne se pose pas aujourd’hui. On verra en fin de saison. Mon futur ce n’est pas le principal. Aujourd’hui je donne tout pour l’équipe. Je joue à un nouveau poste mais ce n’est pas un problème pour moi. Je n’ai pas d’état d’âme par rapport à ça. J’essaye de tout donner, de me fondre dans le collectif ».

Ekitike (Reims) dans le viseur de tous les cadors anglais

Cible de Newcastle mais également cité au PSG et au FC Barcelone, Hugo Ekitike (Stade de Reims, 19 ans) intéresse du beau monde pour l'été prochain. Si l'on en croit le Read Liverpool, l'attaquant champenois a récemment été observé par les scouts de Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham et Chelsea.

RC Strasbourg : Stéphan a déjà la tête à Saint-Etienne

Si le RC Strasbourg prépare son match du week-end contre Angers, cela n'empêche pas Julien Stephan de voir un peu plus loin que l'échéance de dimanche. Dans la DNA, l'ancien coach rennais a reconnu qu'il pensait déjà un peu au déplacement à Saint-Etienne le dimanche 20 février prochain. « Saint-Etienne a complètement maîtrisé la seconde mi-temps contre Montpellier et a obtenu une victoire logique contre cette équipe de haut de tableau. C'est un championnat très difficile où chaque week-end tout le monde peut quasiment battre tout le monde. A certains moments des matches à Angers et à Saint-Etienne, il faudra sans doute se rappeler de la manière dont on a réussi à faire tourner en notre faveur la rencontre contre Nantes », a martelé le technicien.

Lorient a déjà verrouillé la pépite Soumano

Révélation du moment au FC Lorient (3 buts sur les 3 derniers matchs), le jeune sénégalais Sambou Soumano (21 ans) a déjà conquis tout le monde chez les Merlus. En effet, s'il arrivait en fin de contrat en juin prochain, l'ancien buteur de Châteaubriant (N2) aurait déjà verrouillé son futur contrat jusqu'en juin 2024. D'après Ouest-France, son bail contenait une prolongation automatique de contrat pour deux ans après un certain nombre d'apparitions en Ligue 1. Nombre dépassé par Soumano à l'occasion du match face à Lens (2-0).

Belaïli n'a pas encore posé sa marque au Stade Brestois

Méga-star en Algérie (+ de 3M de followers sur les réseaux sociaux), Youcef Belaïli a changé la dimension médiatique du Stade Brestois. Pour autant, le milieu offensif de 30 ans est très loin de rouler des mécaniques dans le vestiaire. Comme sur le terrain à Rennes, ses débuts sont plutôt discrets au milieu de ses partenaires : « Il est timide pour le moment, il ne parle pas beaucoup mais on sent que c’est quelqu’un d’humble et de simple », a commenté le latéral droit Ronaël Pierre-Gabriel dans Ouest-France.