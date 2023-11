L'Algérie est intervenue pour Atal (Nice), le LOSC se méfie de l'OL blessé, le prix d'Adams est fixé

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

OGC Nice : la FAF serait intervenue pour Atal

Déféré au parquet de Nice et jugé le 16 décembre prochain pour « provocation à la haine à raison de la religion » du fait de sa prise de position sur les réseaux sociaux sur le conflit Israël – Hamas, Youcef Atal (OGC Nice, 27 ans) a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national « sauf pour des raisons liées à des activités de footballeur » jusqu’à son procès.

A la radio nationale algérienne, Salah Bey Aboud, porte-parole de la Fédération algérienne de football (FAF), a expliqué que les instances étaient intervenues pour aider le latéral de Gym et des Fennecs : « Les autorités algériennes concernées ont œuvré dans l’ombre pour épauler Youcef Atal lors de ce malheur épisode. Il y a eu un travail que la fédération algérienne et les autorités ont mené pour le bien du joueur. Le fruit de ce travail mené dans l’ombre a épargné d’autres drames au joueur ».

LOSC : Bentaleb se méfie de l’OL

En conférence de presse au même titre que Paulo Fonseca ce samedi, Nabil Bentaleb (28 ans) s’est voulu très prudent sur le match qui attend le LOSC ce dimanche face à la lanterne rouge OL : « Ils ont une période compliquée, mais ça reste une grosse équipe de notre championnat. Même s’ils sont dans le bas du classement, c’est une bête blessée qui pourrait se réveiller à tout moment. Il faudra absolument rester concentré et prêt pour aller au combat parce que ce ne sera pas un match facile, c’est certain ».

Montpellier : Akor Adams vendu à l’été 2024 ?

Dans l’œil du Milan AC et de plusieurs formations allemandes après son bon début de saison (7 buts en 11 matchs), Akor Adams (23 ans) ne quittera pas le MHSC cet hiver. Néanmoins, il n’est pas exclu que le Nigérian ne fasse qu’un an dans l’Hérault avant de taper plus haut. Du côté de Grammont, on serait prêt à ouvrir la porte l’été prochain pour un montant supérieur à 20 M€ selon L’Equipe.

RC Strasbourg : les Ultras déclarent la guerre à BlueCo

Entre les Ultras strasbourgeois et le nouveau propriétaire BlueCo, le torchon brûle. Hier, en marge du match face à l’OM, les UB90 ont publié un communiqué incendiaire pour la direction américaine : « Le Racing n'est plus indépendant, le Racing n'a plus d'ambition propre, le Racing se vide de sa substance. Les conséquences sont apparues à une vitesse que nul n'aurait pu imaginer : une équipe indigne du Racing, avec un fond de jeu catastrophique, une Meinau frondeuse et dont les tribunes se dépeuplent déjà, une place de quasi relégable en novembre malgré le bon début de saison comptable. Il est désormais temps de dire les choses clairement : BlueCo n'est pas le bienvenu et ne le sera jamais. »

Le RC Strasbourg méritait de battre l’OM pour Patrick Vieira

Si son RC Strasbourg n’a pas gagné face à l’OM ce samedi soir (1-1), Patrick Vieira était malgré tout satisfait du match comme il l’a expliqué en conférence de presse : « Je pense qu'on méritait mieux. Par rapport à cette deuxième période, aux quinze premières minutes. Mais il y a quand même eu pas mal de déchets dans la prise de décision, la technique. Il y avait moyen de gagner ce match. Le staff et moi devons être plus exigeants avec les joueurs. Des joueurs commencent à s'habituer à la pression, au niveau de la Ligue 1. L'état d'esprit m'a plu. Même si on a eu des moments difficiles en première mi-temps, on a été disciplinés. Les joueurs se sont libérés sur cette seconde période ».

Stade Brestois : Mounié, Brassier… Lorenzi fait le point sur les dossiers chauds

Dans les colonnes de L’Equipe, Grégory Lorenzi (directeur sportif du Stade Brestois) a évoqué deux dossiers sensibles de son club : les prolongations de Steve Mounié, libre en juin prochain, et de Lilian Brassier (2025) :

« Pour Steve, on a discuté, mais il est à un moment de sa carrière où il doit avoir une réflexion. On se laisse le temps. Concernant Lilian, je ne m’exprimerai pas pour l’instant sur ce dossier, je dirai les choses le moment venu ».

Girondins : Riera note le "réveil mental" des Bordelais

Si les Girondins de Bordeaux ne sont toujours pas convaincants dans le jeu, le club aquitain est allé chercher un précieux succès sur la pelouse du Paris FC ce samedi (1-2). Un résultat qui faisait le bonheur d’Albert Riera : « Cela fait deux matchs d’affilée où on prend trois points. C’est le plus important. On travaille toute la semaine pour ces résultats. Comme je le dis toujours, le plus important comment on y est arrivé (…) Après, je ne suis pas à 100% satisfait parce qu’il y a toujours des choses qu’on peut améliorer ».

Et l’Espagnol a insisté dans son discours « mélioratif »: « Je vois beaucoup de choses positives, la progression de l’équipe c’est le plus important. Je vois qu’ils progressent beaucoup au niveau du positionnement et des choses tactiques. On va continuer comme ça, on a 18 points. Mentalement on est réveillés ».

