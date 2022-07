Sommer ne viendra pas à Nice, Monaco officialise trois départs et se fait recaler pour un ancien du LOSC

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

OGC Nice : fin des négociations avec Sommer

Les Aiglons se cherche un gardien, depuis le départ de Walter Benitez. Depuis plusieurs semaines, l'OGC Nice négocie avec le portier suisse du Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer. À 33 ans, le gardien est en fin de contrat avec son club en juin 2023 et le club allemand est prêt à le céder pour un montant raisonnable. Cependant, le média allemand, Blick annonce que les négociations avec l'OGCN sont terminées et qu'aucun accord n'a été trouvé. Les dirigeants niçois vont devoir se pencher sur une autre piste.

Yann Sommer wird nicht nach Nizza wechseln. Die Verhandlungen wurden beendet. Das bestätigt sein Management gegenüber Blick — Andreas Böni (@AndreasBoeni) July 19, 2022

AS Monaco : Leicester refuse une première offre de l'ASM pour Soumaré

Pour remplacer Aurélien Tchouaméni, parti au Real Madrid, l'AS Monaco a jeté son dévolu sur le milieu de terrain de Leicester, Boubakary Soumaré. Mais la première offre de 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus formulée par les dirigeants monégasques pour recruter l'ancien Lillois aurait été refusée par les Foxes, qui réclameraient au moins 20 millions d'euros pour laisser partir le Français cet été.

Monaco a fait une offre de 12M€+bonus (15M€ au total) pour Boubakary Soumaré. Leicester a refusé et veut au moins 20M€. Une nouvelle offre est attendue. Il n'y a pas d'accord encore avec le joueur. D'autres clubs ont tenté un prêt, Leicester refuse. https://t.co/gMkyg5qcBw — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) July 19, 2022

AS Monaco : trois départs officialisés !

L'AS Monaco a officialisé les départs du gardien polonais, Radoslaw Majecki, du défenseur central français, Lucas Larade, et du latéral gauche français, Louis Torres. Les trois joueurs rejoignent le club belge du Cercle Bruges. Pour le premier cité, il s'agit d'un prêt tandis que pour les deux autres, il s'agit d'un transfert.

L’AS Monaco annonce les transferts de ses deux défenseurs Louis Torres et Lucas Larade au @cercleofficial.



Le Club leur souhaite beaucoup de réussite dans ce nouveau défi !https://t.co/hFz2IeOOxo — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2022

Toulouse FC : un défenseur suédois débarque !

Toulouse continue de se renforcer pour être le plus compétitif possible la saison prochaine. Après le Zakaria Aboukhlal, le Kjetil Haug et le Thijs Dallinga, le champion de France de Ligue 2 a annoncé l’arrivée du latéral gauche Oliver Zandén, international suédois chez les U20.