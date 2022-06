L’avenir d’Ekitike lié à Lewandowski, Ajorque courtisé à Strasbourg, un Bordelais plaît au LOSC

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Stade de Reims : Ekitike ciblé par le Bayern ?

Alors que Newcastle attend toujours des nouvelles d’Hugo Ekitike, les Magpies pourraient se faire doubler au mercato. Selon la presse allemande, le Bayern Munich aurait fait de l’attaquant du Stade de Reims son favori pour pallier un départ de Robert Lewandowski cet été. L’Union fait de son côté savoir que ce même Ekitike pourrait très certainement rester à Reims s'il est présent ce jeudi pour la reprise. Jean-Pierre Caillot indique que Predraj Rajkovic, Wout Faes et Nathanaël Mbuku pourraient aussi rester si le point de chute n’a pas été trouvé avant le stage de Bruxelles, le 10 juillet.

RC Strasbourg : Ajorque anime le Mercato

S’il dispose d’un bon de sortie au RC Strasbourg, Ludovic Ajorque ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Le buteur réunionnais, courtisé par le LOSC, est également demandé en Bundesliga. Selon Sport, l’Eintracht Francfort ferait de l’attaquant de 28 ans une priorité après avoir enrôlé Randal Kolo Muani cet été. Le RCSC en demande 15 millions.

FC Lorient : Le Bris nouvel entraîneur

Comme pressenti après le départ de Christophe Pélissier annoncé hier soir, Régis Le Bris est le nouvel entraîneur du FC Lorient. Les Merlus ont officialisé en fin de matinée l'arrivée de celui qui a été directeur du centre de formation et oocupait le poste de coach de l'équipe réserve depuis 2015.

Girondins : Ahmedhodzic vers le LOSC ?

Anel Ahmedhodzic, qui fut l’un des rares Bordelais à surnager la saison dernière dans le marasme ambiant, a la cote sur le marché des transferts. Hier, Sheffield United (D2 anglaise) s’est manifesté et pourrait débourser près de 3,5 millions d’euros pour s’attacher ses services. Par ailleurs, Girondins4Ever fait savoir qu’on parle aussi d’intérêts de la Spezia et du LOSC pour compenser le probable départ de Sven Botman à Newcastle. Sans compter le Werder Brême et Blackburn à ses trousses.

Toulouse FC : Haug en visite médicale

Kjetil Haug (24 ans) a indiqué hier soir qu'il serait à Toulouse aujourd’hui pour passer une visite médicale préalable à sa signature au TFC. Passé par les équipes de jeunes de Manchester City, cinq fois international avec avec les Espoirs, le portier norvégien est attendu dans la Ville Rose. L’Équipe explique, par ailleurs, que le champion de L2 apprécie le profil de Thijs Dallinga, artisan majeur de la montée de l'Excelsior Rotterdam en Eredivisie. L'imposant néerlandais (1,90 m) de 21 ans sort d'une saison à 32 buts en championnat, dont il a fini meilleur buteur. Le Téfécé aurait déjà fait une offre de 2 millions à son club. Refusée.

SCO Angers : Manceau annonce son départ

Vincent Manceau (32 ans), licencié à Angers depuis 27 ans, a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux hier soir. Le latéral a disputé 389 matches avec l'équipe première du SCO, soit le deuxième meilleur total de l'histoire du club. Une vraie belle page se tourne en Anjou.

Stade Brestois : Lorenzi dresse sa feuille de route

Le Stade Brestois a planifié son mercato et a déjà enregistré l’arrivée de Mathias Pereira Lage (25 ans) et veut consolider sa colonne vertébrale avec un défenseur axial, un milieu défensif et un attaquant en plus. Selon L’Équipe, il aimerait revoir les éléments prêtés (Ronaël Pierre-Gabriel, Martin Satriano et Lucien Agoumé), mais ce n’est pas évident. « Nous ne sommes pas décideurs, souligne Grégory Lorenzi. On veut les conserver, mais les discussions tardent un peu à notre goût. On travaille en parallèle sur d’autres dossiers, mais les tarifs sont encore élevés. Satriano ? On ne maîtrise pas forcément la volonté de l’Inter, c’est un joueur sollicité, ce n’est pas évident de dire à 100 % que le joueur sera brestois. Pierre-Gabriel ? Aujourd’hui, il se laisse le temps de voir ce qui peut s’offrir à lui. On l’entend, mais ça ne nous empêche pas d’avoir contacté des clubs sur ce poste car on ne peut pas attendre éternellement. Belaïli ? Il n’y a pas d’accord mais ça avance bien. Je compte sur tout le monde, il n’y a pas de bon de sortie prévu autre que pour Larsonneur. »

🔴⚪️ Info Mercato



En cas de départ de Lewandowski à Barcelone



Hugo Ékitiké ➡️ serait en haute de la liste du Bayern Munich pic.twitter.com/lgIQn7QwjX — Reims VDT (@reimsvdt) June 26, 2022

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Bastien Aubert

Rédacteur