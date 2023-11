Le sort de Genesio réglé cette semaine à Rennes, un buteur de L1 talonne Lacazette et Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Stade Rennais : rendez-vous cette semaine pour le sort de Genesio

Selon Canal+, Olivier Cloarec, le président du Stade Rennais, n’a toujours pas changé d’avis sur l’avenir de Bruno Genesio, de plus en plus discuté après le mauvais début de saison des Bretons en Ligue 1. Alors qu’il lui a été posé la question de l’avenir du technicien avant le match contre l'OL et même en cas de défaite (ce qui est arrivé), le dirigeant s'est montré catégorique sur le fait que Genesio continuerait l’aventure sur le banc des Rouge et Noir.

Malgré tout, si l’on en croit RMC Sport, une discussion importante doit avoir lieu entre toutes les parties, incluant l’actionnaire François Pinault, afin de réfléchir à la meilleure solution pour sortir de la crise. Le site internet de la radio précise que si « aucune tendance claire ne se dégage » concernant Genesio, « il serait irresponsable de ne pas s'alarmer sur la situation du club et de discuter franchement des moyens nécessaires pour en sortir ». Une prise de parole officielle devrait avoir lieu cette semaine à la Piverdière.

LOSC – Toulouse FC : Paulo Fonseca crie à la malchance

Malgré un match plein et une domination de tous les instants, le LOSC a partagé les points face au Toulouse FC (1-1) dans son antre de la Decathlon Arena. Un match au scénario improbable, avec plusieurs montants défavorables aux Dogues, que Paulo Fonseca a analysé avec beaucoup de fatalisme :

« Naturellement, il y a beaucoup de frustration quand on perd deux points en ayant eu autant d’occasions. Je n’aime pas trop parler de malchance généralement mais là... Toulouse n’a pas d’occasions, nous avons créé beaucoup de situations mais voilà... Je suis tout de même satisfait de ce que les garçons ont fait ce soir, de leur engagement. Et aussi de ce qu’on fait depuis le début de saison. Quatrième avec 20 points, c’est bien. Je suis positif pour l’avenir. L’équipe est équilibrée, on continue de produire de belles choses ».

Dallinga (Toulouse FC) se lance à la poursuite de Mbappé et Lacazette

Encore buteur lors du joli hold-up du Toulouse FC face au LOSC (1-1) dimanche, Thijs Dallinga a montré qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs buteurs de Ligue 1 en 2023. C’est bien simple, comme le rapporte Stats du Foot, seuls Kylian Mbappé (PSG, 36 buts) et Alexandre Lacazette (OL, 24) ont fait plus trembler les filets que le Néerlandais du Téfécé (22) sur l’année civile dans le championnat français.

Seuls Kylian Mbappé (36 avec Paris) et Alexandre Lacazette (24 avec Lyon) ont marqué plus de buts que Thijs Dallinga avec un club de @Ligue1UberEats en compétition officielle en 2023 (22 réalisations avec Toulouse). #LOSCTFC — Stats Foot (@Statsdufoot) November 12, 2023

Montpellier – Nice : le Gym ne fait vraiment pas recette en L1

Si, jusqu’à la 12ème journée, l’OGC Nice contrariait la montée en puissance du PSG, on ne peut pas franchement dire que les matchs du Gym de Francesco Farioli attirent les foules. C’est même plutôt le contraire. Vendredi à Montpellier (0-0), seuls 13 452 spectateurs se sont déplacés pour voir le leader de Ligue 1. Il s’agissait de la deuxième plus faible affluence de la saison à la Mosson derrière le match contre Toulouse.

OGC Nice : les mots forts de Belmadi pour Atal

Mis à pied par l’OGC Nice et suspendu jusqu’en janvier par la LFP (7 matchs au total) pour avoir relayé une vidéo antisémite sur son compte Instagram, Youcef Atal garde le soutien de son sélectionneur Djamel Belmadi, qui l’a appelé pour les deux rencontres face à la Somalie le 16 novembre et le Mozambique le 19.

L’entraîneur des Fennecs a d’ailleurs justifié sa position : « Il était sur une bonne dynamique, en club comme en Équipe Nationale, il semblait enfin laisser derrière lui ses problèmes. Cette polémique et son absence sont un problème, que nous allons régler en aménageant des choses. Nous le soutenons ».

Mais aussi...

Clermont : Nicholson, premier buteur jamaïcain en Ligue 1

Auteur de l'unique but du match contre Lorient (1-0) hier sur pénalty, Shamar Nicholson est devenu le premier buteur jamaïcain en Ligue 1. Il a permis aux Auvergnats de remporter leur premier succès à Gabriel-Montpied cette saison et de revenir à deux points des Merlus, même s'ils sont toujours scotchés à la 17e place.

FC Metz : Bölöni voit la victoire sur Nantes comme une référence et songe à porter plainte

L'entraîneur lorrain était très fier de la victoire de son équipe hier sur le FC Nantes (3-1). Il pense même qu'elle peut servir d'étalon pour la suite de la saison : "J'avais demandé qu'on fasse une bonne prestation et le résultat viendra. Je ne voulais pas mettre de pression sur mes joueurs. Ils ont fait un bon match, je pense qu'on mérite la victoire. Il y a toujours des calculs qui entrent en jeu. Ils ont tout misé sur l'attaque et je ne voyais pas comment renforcer ma défense. Je n'ai pas senti nécessaire de faire des changements et garder les équilibres. Marquer, c'est une bonne nouvelle pour nous. Je reste sur l'idée qu'on a fait un bon match, qui peut nous servir d'étalon. Mais le championnat reste long et difficile pour nous".

Par ailleurs, le Franco-Roumain songe à porter plainte contre Franck Queudrue, qui l'a accusé d'avoir laissé filer un match entre Nancy et Lens en 2011, par égard envers l'ASNL et alors que les Sang et Or étaient déjà relégués.

Le Havre : pourquoi Ayew a pu signer chez le Doyen

Ce lundi, le site de la Ligue 1 explique pourquoi le HAC a pu recruter André Ayew. Il rappelle que le règlement spécifie que les écuries professionnelles peuvent faire appel à un joker à condition que son contrat de travail a pris fin avant la clôture de la période d'enregistrement principale, c'est-à-dire avant le 1er septembre en France.

Podcast Men's Up Life