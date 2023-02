L'OGC Nice éteint Monaco dans le derby azuréen !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Si Terem Moffi n'avait toujours pas marqué depuis son arrivée en grande pompe à Nice, le Nigérian a confirmé qu'il réussissait très bien face à Monaco en s'offrant ses 6e et 7e réalisations contre le club princier (8e, 26e), sa victime favorite en Ligue 1. Avant la pause, c'est Kephren Thuram qui a fini de concasser l'équipe asémite (43e), laquelle achève une sale semaine après son élimination en Ligue Europa face au Bayer Leverkusen (déjà à Louis II).

Au classement, le Gym fait une très belle opération et remonte à la 7ème place (41 pts), dépassant ainsi Lorient (battu 1-0 au Moustoir par Auxerre plus tôt dans la journée). Si Monaco reste troisième de Ligue 1, le club du Rocher est désormais ex-aequo avec Lens (50 pts) et pourrait voir l'OM se détacher en cas de victoire dans le Classico ce soir face au PSG.