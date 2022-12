L'OM détruit le Toulouse FC, le RC Lens accroché à Nice

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Au Vélodrome, l'OM a dignement fêté Noël en profitant de quelques régalades face au Toulouse FC (6-1). Rapidement devant grâce à un déboulé de Samuel Gigot et un but de Valentin Rongier, les Olympiens ont ensuite profité d'une grossière erreur de Rasmus Nicolaisen pour doubler la mise (42e) avant la pause.

La suite est de l'ordre de l'irréel : un but de magicien de Sead Kolasinac, qui enchaîne les gri-gris dans la surface du Téfécé avant de tromper Maxime Dupé (52e) puis un cachou du « papa Noël » Dimitri Payet dans la lucarne (61e) pour le 4-0. Les Violets ont quand même sauvé l'honneur sur un penalty de Branco van den Boomen (66e) avant que Cengiz Ünder ne transforme à son tour un penalty (80e) obtenu par Bamba Dieng et que Nuno Tavares n'enchaîne avec une demi-volée exceptionnelle pour clore le festival (82e).

Un peu plus loin sur la Côte d'Azur, le RC Lens – dauphin du PSG – affrontait l'OGC Nice. Un match qui s'est soldé par un partage des points finalement mérité (0-0). Les deux équipes ont eu leur mi-temps. Si Lens a impressionné sur le premier acte, les Sang et Or ont aussi été sauvé à plusieurs reprises par Brice Samba. Le deuxième acte était plutôt pour le Gym mais la défense lensoise a tenu. Les deux équipes se sont vues chacune refuser un but pour hors-jeu. Equilibré à 100% donc...